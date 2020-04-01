Yasmin’den Mehmet Ali Erbil itirafları

Ev karantinası günlerine dair paylaşımlarıyla kendisinden söz ettiren Yasmin Erbil, bu defa takipçilerinin kendisi hakkındaki sorulara verdiği yanıtlarla öne çıktı.

Pek çok ünlü isim gibi kendisini evine kapatan ve corona virüsü salgınından korunmak adına kendisine karantina uygulayan Yasmin Erbil, Instagram hesabı üzerinden takipçilerinin sorularını yanıtladı.

Özel hayatına dair çok sayıda cesur paylaşıma imza atan Erbil, bu defa takipçilerinin sorularına yanıt verdi. Özellikle babası Mehmet Ali Erbil hakkındaki sorulara içtenlikle yanıt veren genç kız kendisine yöneltilen ‘annenle baban evli kalsın ister miydin?’ sorusunu da yanıtsız bırakmadı ve ‘evli kalmalarını isterdim’ diyerek ilginç bir itirafa da imza attı.