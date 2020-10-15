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Yavuz Bingöl, kardeşinin cenazesinde ayakta durmakta güçlük çekti
Yavuz Bingöl, kardeşinin cenazesinde ayakta durmakta güçlük çekti
Sanatçı Yavuz Bingöl'ün kanser tedavisi görürken hayatını kaybeden kız kardeşi Fatma Efsun Pul, Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde toprağa verildi. Bingöl, cenaze töreninde ayakta durmakta zorlandı.
Magazin 15 Ekim 2020 - 08:57

Yavuz Bingöl’ün, hayatını kaybeden 51 yaşındaki kız kardeşi Fatma Efsun Pul’un cenazesi dün Ayvalık’ın Küçükköy Mahallesi’nde kılınan ikindi namazının ardından Küçükköy Mezarlığı’nda defnedildi.

(FOTO: İHA)

Bingöl, cenaze töreni sonrasında gazetecilere yaptığı açıklamada, “Maalesef kaybettik kardeşimizi. Allah mekanını cennet eylesin. Çok genç yaşta kaybettik. 2 yıldır kanserdi. Yenemedi” dedi.

(FOTO: İHA)

Bingöl ve ailesini sanatçı arkadaşları Mahsun Kırmızıgül, Deniz Oral ve Olgun Şimşek yalnız bırakmadı.

(FOTO: İHA)

Pul’un cenazesine eşi Serkan Pul ve kızı Fatma Ceren Çınar’ın yanı sıra yakınları, akrabaları ve sevenleri katıldı.

(FOTO: İHA)

TRT’den emekli olan, bir kız çocuk annesi Fatma Efsun Pul’un cenazesinde Ayvalık Kaymakamı Gökhan Görgülüarslan da hazır bulundu. (İHA)

Fatma Efsun Pul ve eşi Serkan Pul.

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Son güncelleme: 09:13 - 15.10.2020
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