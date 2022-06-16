Yavuz Bingöl’ün annesi Ayvalık’ta toprağa verildi

Önceki gün hayatını kaybeden türkücü Yavuz Bingöl'ün 79 yaşındaki annesi halk ozanı Şahsenem Bacı, Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde toprağa verildi.

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Halk ozanı Şahsenem Bacı, nefes darlığına bağlı kalp yetmezliği nedeniyle 14 Haziran’da hayatını kaybetti. Uzun zamandır Alzheimer hastalığı ile de mücadele eden Bacı’nın cenazesi dün İstanbul’da Karacaahmet Sultan Dergahı’nda düzenlenen törenin ardından Balıkesir’in Ayvalık ilçesine bağlı Küçükköy Mahallesi’ne götürüldü.

Bacı için Küçükköy Merkez Camii’nde bugün öğle vakti cenaze töreni düzenlendi. Oğulları Yavuz Bingöl ve Oğuz Bingöl’ün taziyeleri kabul ettiği cenaze törenine, Vali Hasan Şıldak, İl Emniyet Müdürü Hasan Onar, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Tarık Hekimoğlu, Ayvalık Kaymakamı Hasan Yaman ve Ayvalık Belediye Başkanı Mesut Ergin ve Bingöl ailesinin yakınları katıldı.

Şahsenem Bacı’nın cenazesi, Yavuz Bingö’lün 2020 yılında kanserden hayatını kaybeden kardeşi Fatma Esra Pul’un (51) Küçükköy Mahallesi Kabristanlığı’ndaki mezarının yanında defnedildi.

OĞUZ BİNGÖL: SÖYLEMEK İSTEDİĞİM ÇOK ŞEY VAR

Cenaze öncesi gazetecilerin sorularını yanıtlayan Oğuz Bingöl, “Hayatı boyunca kadın olmaya, Alevi olmaya, muhalif olmaya, sanatçı olmaya çalışan mücadeleci bir insanı kaybettik. Tüm sevenlerine baş sağlığı diliyoruz. Cumhurbaşkanımız, bakanlarımız, milletvekillerimiz, Balıkesir Valiliği ve Balıkesir Büyükşehir Belediyesi sağ olsun herkes yakından ilgilendi. Hepsine çok teşekkür ediyoruz. Aslında söylemek istediğim çok şey de var ama ağzımdan kırıcı sözler ve laflar çıkmasını istemiyorum. Önümüzdeki günler bu konuda yazılı bir açıklama yapacağım” dedi.

TÜRKÜ BİNGÖL: ONA İYİ GELEN TÜRKÜLERİ, SAZIYDI…

Yavuz Bingöl’ün kızı Türkü Bingöl de babaannesinin 6 yıldır Alzheimer hastası olduğunu hatırlatarak, “Bu süreçte bizi unutmuştu ama kendi yazdığı türkülerini unutmamıştı. Ona iyi gelen yegane şey de türküleri, şiirleri ve sazıydı. Çok üzüntülüyüz. Çok önemli değerdi. Onun geçmişteki mücadelelerini dinleyerek büyüdük. Torunu olarak kendimi çok şanslı hissediyorum. Mekanı cennet olsun. Halam 1,5 yıl önce vefat etmişti. Alzheimer olduğu için babaannem evlat acısını hissetmedi ama şimdi orada buluştular. Işıklar içinde uyusunlar” diye konuştu. (DHA)