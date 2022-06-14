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Yavuz Bingöl’ün annesi hayatını kaybetti

Türkücü Yavuz Bingöl’ün 79 yaşındaki annesi halk ozanı Şahsenem Bacı hayatını kaybetti.

Yayınlanma: 17:11 - 14 Haziran 2022 Güncellenme:
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Yavuz Bingöl’ün annesi hayatını kaybetti

Halk ozanı Şahsenem Bacı bugün kalp yetmezliği nedeniyle hayatını kaybetti.

İstanbul’da tedavisi süren Şahsenem Bacı, uzun zamandır alzheimer hastalığıyla da mücadele ediyordu.

YARIN SON YOLCULUĞUNA UĞURLANACAK

Şahsenem Bacı, yarın saat 16.00’da İstanbul Karacaahmet Sultan Dergahı’nda düzenlenecek törenin ardından Ayvalık’ta kızı Efsun Bingöl’ün yanına defnedilmek üzere uğurlanacak.

Yavuz Bingöl annesiyle birlikte de sahne almıştı.

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