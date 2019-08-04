Yayın esnasında bebeğini emzirdi, sosyal medya platformundan açıklama geldi

Önceki hafta bir sosyal medya platformu üzerinde ilginç bir gelişme yaşandı. Bebeğini yayın sırasında emziren sosyal medya fenomeni anne, büyük bir tepki gördü. Bunun üzerine sosyal medya platformundan açıklama geldi.

Bir canlı görüntü akışı platformunda yayın yapan sosyal medya fenomeni arkadaşıyla konuştuğu bir yayın sırasında bebeğini emzirdi. Yaptığı eyleme karşı bir ilgi çekmeye çalışmayan Kent, yalnızca bebeğinin acıkması sebebiyle bebeğini yayın sırasında emzirdi. Yaşanan bu olayın ardından sosyal medya platformu, o anın görüntülerini sildi ve emzirmenin cinsel bir içerik olarak kabul edilip edilmemesi konusunda büyük bir tartışma başladı.

SOSYAL MEDYA PLATFORMUNDAN AÇIKLAMA GELDİ

Videoyu silmesinin ardından tekrar bir açıklama yaparak emzirmenin cinsel bir içerik olmadığını belirten Kent, “Twitch gibi devasa bir firmayı etkilememiz gerçekten muhteşem bir şey” ifadelerini kullandı. Kent’e bir e-posta aracılığıyla ulaşan Twitch, Güvenlik Ekibi içerisinde bulunan birinin daha önce böyle bir durumla karşılaşmadığı için zor bir karar vererek videoyu kaldırdığını belirtti. Twitch iç ekibinin tartışmasının sonunda yaptığının Twitch’in hizmet koşullarını ihlal etmediğini de ifade etti.

“YANLIŞ OLAN HİÇBİR ŞEY YAPMADINIZ”

Konuya ilişkin gönderilen e-postada Twitch, şu ifadelere yer verdi: “Sizin de emzirmenin müstehcen olmadığını ifade etmeniz gibi biz de aynı fikirdeyiz. Umarız bu, aklınızdaki tüm soru işaretlerini ortadan kaldırır. Yanlış olan hiçbir şey yapmadınız.”