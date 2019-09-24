Yayın günü değişti! Kimse Bilmez yeni bölüm ne zaman yayınlanacak?

Yayın günü değişti! Kimse Bilmez yeni bölüm ne zaman yayınlanacak?

Salı günleri yayınlanan Kimse Bilmez'in yayın günü, Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinin yeni sezona başlaması ile değişti. Peki Kimse Bilmez hangi gün yayınlanacak? Kimse Bilmez yeni bölüm ne zaman?

Başrollerinde Engin Hepileri, Keremcem ve Özgü Kaya’nın yer aldığı Kimse Bilmez’in yayın günü değişti. Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz’ın başlaması ile birlikte Kimse Bilmez artık salı günleri yayınlanmayacak. Kimse Bilmez yeni bölümü 29 Eylül Pazar akşamı ekranlarda olacak.

KİMSE BİLMEZ YENİ BÖLÜM FRAGMANI

Kimse Bilmez 15. bölümü ile 29 Eylül Pazar yayınlanacak. Artık pazar günleri yayınlanacak olan dizinin hayranları yeni bölüm fragmanı da yayınlandı.