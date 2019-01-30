Yayın günü şaşırttı! Tek Yürek dizisi ne zaman başlıyor? İşte konusu ve oyuncuları…

TRT'nin yeni dizisi Tek Yürek'in yayın günü belli oldu. Konusu ve oyuncuları ile dikkat çeken Tek Yürek dizisinin perşembe akşamları yayınlanacak olması şaşırttı. Perşembe akşamları Bir Zamanlar Çukurova, Çarpışma, Avlu ve Bizim Hikaye dizileri ile reyting mücadelesine tutuşacak olan dizi Tek Yürek'in oyuncuları kimler? Dizi ne zaman başlıyor?

Tek Yürek dizisinin ilk bölümü 7 Şubat Perşembe akşamı yayınlanacak. Tek Yürek dizisinin oyuncu kadrosunda, Tayanç Ayaydın, Vildan Atasever gibi başarılı oyuncular yer alıyor. İşte Tek Yürek dizisinin konusu, oyuncuları ve ilk fragmanı…

TEK YÜREK OYUNCULARI

Tayanç Ayaydın, Vildan Atasever, Hilmicem İntepe, Anıl Tetik, Alpay Kemal Atalan, Eslem Akar, Atakan Yılmaz, Tugay Bahşi, Arda Aranat, Kaan Altay Köprülü, İbrahim Yıldız ve Hakan Salınmış ile Kadriye Kenter'in paylaştığı Tek Yürek'in yönetmenliği usta isim Mehmet Ada Öztekin'e emanet.

İLK TANITIM

TEK YÜREK KONUSU

Bulanık sularda yaşam mücadelesi veren Yiğit (Hilmicem İntepe) ve arkadaşları ile yeniden ayağa kalkmaya yeminli Halit'in (Tayanç Ayaydın) öyküsü izleyicileri derinden etkileyecek. Hayatta kötü kadar iyinin de olduğunu gözler önüne serecek olan ‘Tek Yürek'in genel hikâyesi ise şöyle;

Kanada'da yaşayan Halit, eşini kaybettikten sonra, kızı Deniz ve oğlu Rüzgar'la yapayalnız kalır. Buz hokeyi koçluğu yaptığı takımda bir oyuncusuyla yaşadığı bir olay kariyerinin son bulmasına neden olur. Çocuklarıyla İstanbul'a, babasından kalma evlerine geri döner. Tam bu sırada, semtinin Belediye Başkanıyla tesadüfen karşılaşır ve bu vesileyle de bu pistinden haberdar olur. Başkan vizyon sahibi, spora düşkün girişimci bir kişidir. Yıllar önce buz pistini kurmuş, ‘Geri Dönüşüm' projesi kapsamında insanları paten yapmaya teşvik etmek istemiştir. Şimdi bu mekanda daha büyük işler yapma vakti gelmiştir. Bu güzel tesadüf Halit'e yeni bir fırsat verir, bir buz hokeyi takımı kuracaktır ama kimle?

Halit hiç bir zaman kolayı seçmemiştir hayatı boyunca. Takımı mahallenin delikanlılarından kurmaya karar verir. Buz hokeyinden habersiz olan gençlerden. Kardeşi ve arkadaşları için her zorluğa göğüs geren ekibin lideri, Yiğit “Hercai”,

Yusuf “Arabulucu”, Oğuzhan “Becerikli”, Akif “Çocuk kalpli”, Mazlum ve mahallenin kötü adamı Sait'in naif oğlu Umut'tan.