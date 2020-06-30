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Yayın koptu, Acun finalle ilgili tüyo verdi!
Yayın koptu, Acun finalle ilgili tüyo verdi!
Acun Ilıcalı, Dominik'e yaptığı canlı bağlantı sırasında yaşanan aksaklık sırasında takipçileriyle sohbet etti.
Magazin 30 Haziran 2020 - 16:22

Dominik’teki yarışmacılarıyla eleme öncesi Instagram’da canlı yayın yapan Acun Ilıcalı, onlarla sohbet ettiği sırada bağlantının kopmasının ardından dikkat çekici açıklamalar yaptı.

Bağlantının yeniden gerçekleşmesini beklediği sırada finalle ilgili büyük sürprizleri olacağını söyleyen Ilıcalı, “güzel şeyler olacak o heyecanı size öyle bir şey yaşatacağız ki…” şeklinde konuştu.

Finalistlerin katılamayacağı bir parti de düzenleyeceğini söyleyen Acun Ilıcalı Survivor 2020’nin finali için çok ilginç sürprizler yapmaya hazırlandığını söyledi.

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