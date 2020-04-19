Yedi Bela Hüsnü kaç yılında çekildi? Yedi Bela Hüsnü konusu ve oyuncuları…

Yedi Bela Hüsnü kaç yılında çekildi? Yedi Bela Hüsnü konusu ve oyuncuları…

Yeşilçam’ın unutulmaz filmleri arasında yer alan Yedi Bela Hüsnü’de semtin güzel kızı Hüsnüye’yi elde etmek için kabadayılığa özenip, bu arada da peşine düşen kiralık katillerle mücadele veren Hüsnü’nün güldürüsü izleyenlere kahkaha tufanı yaşatıyor. İşte Yedi Bela Hüsnü konusu ve oyuncuları…

Yedi Bela Hüsnü, âşık olduğu kızı tavlayabilmek için türlü belalara bulaşan Hüsnü’nün başından geçen komik olayları anlatıyor. 1982 yapımı filmin başrolünde Kemal Sunal'ın yer aldığı Yedi Bela Hüsnü konusu ve oyuncuları…

YEDİ BELA HÜSNÜ KONUSU?

Film, âşık olduğu kızı tavlayabilmek için türlü belalara bulaşan Hüsnü’nün başından geçenleri anlatır. Hüsnü, Hüsniye’ye âşıktır. Kendisini Hüsniye’ye beğendirebilmek için arkadaşı Cemal’in verdiği taktikleri dener. Ancak hiçbirisi işe yaramaz. Hüsniye’nin oturduğu mahallenin tapularını dalavere ile ele geçiren Malik, mahalleliden evlerini ve dükkânlarını boşaltmalarını ister. Çaresiz durumda olan mahalleliye Malik’in karşısına çıkarabilecekleri bir babayiğit lazımdır. Bu babayiğit arkadaşı Cemal’in pohpohlarıyla iyice şişen Hüsnü’dür.

YEDİ BELA HÜSNÜ OYUNCULARI

Kemal Sunal: Hüsnü

Oya Aydoğan: Hüsniye

Şevket Altuğ: Cemal

Ali Şen: Malik

Atilla Ergün: Necati

Nermin Denizci: Fatma

Belkıs Dilligil: Makbule

Yaşar Şener: Bakkal Fehmi

Hakkı Kıvanç: Kahveci Musa

Ajlan Altuğ: Manav Rasim

Süheyl Eğriboz: Rüstem

Ünal Gürel: Karamürselli Deli Hamdi

Erdoğan Seren: Reşat

Selahattin Fırat: Suat

Rıza Pekkutsal: Berber Latif

Muzaffer Cıvan: Yadigar

Celal Yonat: Malik'in adamı

Muhteşem Durukan: Malik'in adamı