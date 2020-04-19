Yedi Bela Hüsnü kaç yılında çekildi? Yedi Bela Hüsnü konusu ve oyuncuları…

Yedi Bela Hüsnü, âşık olduğu kızı tavlayabilmek için türlü belalara bulaşan Hüsnü’nün başından geçen komik olayları anlatıyor. 1982 yapımı filmin başrolünde Kemal Sunal'ın yer aldığı Yedi Bela Hüsnü konusu ve oyuncuları…
YEDİ BELA HÜSNÜ KONUSU?
Film, âşık olduğu kızı tavlayabilmek için türlü belalara bulaşan Hüsnü’nün başından geçenleri anlatır. Hüsnü, Hüsniye’ye âşıktır. Kendisini Hüsniye’ye beğendirebilmek için arkadaşı Cemal’in verdiği taktikleri dener. Ancak hiçbirisi işe yaramaz. Hüsniye’nin oturduğu mahallenin tapularını dalavere ile ele geçiren Malik, mahalleliden evlerini ve dükkânlarını boşaltmalarını ister. Çaresiz durumda olan mahalleliye Malik’in karşısına çıkarabilecekleri bir babayiğit lazımdır. Bu babayiğit arkadaşı Cemal’in pohpohlarıyla iyice şişen Hüsnü’dür.
YEDİ BELA HÜSNÜ OYUNCULARI
Kemal Sunal: Hüsnü
Oya Aydoğan: Hüsniye
Şevket Altuğ: Cemal
Ali Şen: Malik
Atilla Ergün: Necati
Nermin Denizci: Fatma
Belkıs Dilligil: Makbule
Yaşar Şener: Bakkal Fehmi
Hakkı Kıvanç: Kahveci Musa
Ajlan Altuğ: Manav Rasim
Süheyl Eğriboz: Rüstem
Ünal Gürel: Karamürselli Deli Hamdi
Erdoğan Seren: Reşat
Selahattin Fırat: Suat
Rıza Pekkutsal: Berber Latif
Muzaffer Cıvan: Yadigar
Celal Yonat: Malik'in adamı
Muhteşem Durukan: Malik'in adamı