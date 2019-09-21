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Yedi Bela Hüsnü konusu ne, kaç yılında çekildi?
Yedi Bela Hüsnü konusu ne, kaç yılında çekildi?
Yedi Bela Hüsnü, âşık olduğu kızı tavlayabilmek için türlü belalara bulaşan Hüsnü’nün başından geçen komik olayları anlatıyor. Başrolünde Kemal Sunal'ın yer aldığı Yedi Bela Hüsnü konusu ve oyuncuları...
Magazin 21 Eylül 2019 - 16:14

Kemal Sunal’ın efsane filmlerinden Yedi Bela Hüsnü bu akşam televizyonda yayınlanacak. Yedi Bela Hüsnü'de semtin güzel kızı Hüsnüye'yi elde etmek için kabadayılığa özenip, bu arada da peşine düşen kiralık katillerle mücadele veren Hüsnü'nün güldürüsü izleyenlere kahkaha tufanı yaşatıyor. Peki, Yedi Bela Hüsnü filminde kimler oynuyor, kaç yılında çekildi?

YEDİ BELA HÜSNÜ KONUSU?

Film, âşık olduğu kızı tavlayabilmek için türlü belalara bulaşan Hüsnü’nün başından geçenleri anlatır. Hüsnü, Hüsniye’ye âşıktır. Kendisini Hüsniye’ye beğendirebilmek için arkadaşı Cemal’in verdiği taktikleri dener. Ancak hiçbirisi işe yaramaz. Hüsniye’nin oturduğu mahallenin tapularını dalavere ile ele geçiren Malik, mahalleliden evlerini ve dükkânlarını boşaltmalarını ister. Çaresiz durumda olan mahalleliye Malik’in karşısına çıkarabilecekleri bir babayiğit lazımdır. Bu babayiğit arkadaşı Cemal’in pohpohlarıyla iyice şişen Hüsnü’dür.

YEDİ BELA HÜSNÜ OYUNCULARI

Kemal Sunal: Hüsnü
Oya Aydoğan: Hüsniye
Şevket Altuğ: Cemal
Ali Şen: Malik
Atilla Ergün: Necati
Nermin Denizci: Fatma
Belkıs Dilligil: Makbule
Yaşar Şener: Bakkal Fehmi
Hakkı Kıvanç: Kahveci Musa
Ajlan Altuğ: Manav Rasim
Süheyl Eğriboz: Rüstem
Ünal Gürel: Karamürselli Deli Hamdi
Erdoğan Seren: Reşat
Selahattin Fırat: Suat
Rıza Pekkutsal: Berber Latif
Muzaffer Cıvan: Yadigar
Celal Yonat: Malik'in adamı
Muhteşem Durukan: Malik'in adamı

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