Yedi Bela Hüsnü nerede çekildi? İşte filmin oyuncu kadrosu ve konusu

1982 yılı yapımı, Kemal Sunal’ın başrolünde oynadığı ve Natuk Baytan’ın yönettiği komedi filminin senaryosu ise Ahmet Üstel’e ait.
YEDİ BELA HÜSNÜ NEREDE ÇEKİLDİ?
Yedi Bela Hüsnü filmi İstanbul’un Levent semtinde çekildi.
YEDİ BELA HÜSNÜ’NÜN OYUNCU KADROSU
– Kemal Sunal: Hüsnü
– Oya Aydoğan: Hüsniye
– Şevket Altuğ: Cemal
– Ali Şen: Malik
– Atilla Ergün: Necati
– Nermin Denizci: Fatma
– Belkıs Dilligil: Makbule
YEDİ BELA HÜSNÜ’NÜN KONUSU
Filmin baş karakteri Hüsnü, arkadaşı Cemal tarafından yakışıklı olduğu konusunda kandırılmaktadır. Cemal, Hüsnü’den para kopararak mahallenin kızı Hüsnüye’yi elde etmesi için Hüsnü’yü cesaretlendirmektedir. Hüsnü ise mahallede meydana gelen bir çatışmadaki cinayetlerin üstüne kalması sonucu Yedi Bela Hüsnü olarak ünlenir. Gerçek Yedi Bela ve mahallenin arazisinde gözü olan zengin Malik Hüsnü’yü ortadan kaldırmaya çalışır.