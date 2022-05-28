Yedinci kez evlenen Seda Sayan: Sevdiği insanla evlenemeyen bana gelsin

Geçen nisan ayında müzisyen Çağlar Ökten ile evlenen Seda Sayan'a, önceki gün Alanya'da sahne aldığı konserde çeyiz sandığı hediye edildi. Şarkıcı, sürpriz hediye sonrası hayranlarına "Seviyorum, kızı alamıyorum' ya da 'Seviyorum, bu adamın annesi beni istemiyor' diyen bana gelsin" sözleriyle seslendi.

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Alanya Belediyesi tarafından düzenlenen Turizm ve Sanat Festivali'nin ilk gününde Seda Sayan sahne aldı. Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel tarafından Seda Sayan’a hediyeler verildi.



Geçen ay Çağlar Ökten ile evlenen Sayan’a önce el yapımı gelin buketi verildi. Daha sonra ceviz ağacından el yapımı bir sandık içerisinde çeyiz seti hediye edildi.

Başkan Yücel, “En yeni gelin sizi görmüşler. Ekip arkadaşlarıma teşekkür ederim” dedi.

Hediye sonrası vatandaşlara seslenen Seda Sayan, “Seviyorum, kızı alamıyorum’ ya da ‘Seviyorum, bu adamın annesi beni istemiyor’ diyen bana gelsin. Çıkın çıkın gelin bana. Nişanınızı, kınanızı, nikahınızı yaparım. Çeyizinizi de veririm. Daha ne olsun be. Yemek odası, yatak odası, salon takımı da veririm. Kurban olurum ben size” ifadesini kullandı. (İHA)

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