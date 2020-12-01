Yeğeninden Ferdi Tayfur’a ‘çalıntı şarkı’ suçlaması

Arabesk şarkıcısı Ferdi Tayfur'un yeğeni Aydoğan Tayfur, 'Ben de Özledim' şarkısının kendisine ait olduğunu ileri sürerek Ferdi Tayfur'u 'fikir ve emek hırsızlığı' ile suçladı.

Ferdi Tayfur’un yeğeni Aydoğan Tayfur, ‘Ben de Özledim’ şarkısının söz ve müziğinin kendisine ait olduğunu, amcası Ferdi Tayfur’un ‘fikir ve emek hırsızlığı’ yaparak eserine el koyduğunu iddia etti.

Uçankuş TV’ye konuşan Aydoğan Tayfur, amcasının “Bir aileye bir Ferdi Tayfur yeter” diyerek kendisinin önünü kestiğini ileri sürdü.

Tayfur ayrıca, amcasının kendisinin ilerlemesini istemediğini de dile getirerek, “‘Amcam her şeyi yap, ama müzikle karşıma çıkma’ dedi” ifadelerini kullandı.

Öte yandan Aydoğan Tayfur benzer iddiaları 3 yıl önce de ortaya atmıştı.

Ferdi Tayfur iddialara şöyle yanıt vermişti:

“Onu ben okuttum, üstünde emeğim çoktur. Nasıl çıkıp ‘benim bestem’ diyebilir? ‘Ben de Özledim’ bestesini 35 yıl önce tertemiz hislerimle yaptım. Meyve veren ağaç taşlanır gündemde olmak için böyle bir iddia çıkardı. Aydoğan’ın soyadı Tayfur değil, benim soyadımı kullanıyor. Üvey abimin oğlu kendisi. Sahnelerde Aydoğan Tayfur benim sesimi de taklit ediyor. Yetenekli olsa bir beste yapardı.”