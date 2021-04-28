Yeliz: Özcan Deniz ile büyük aşk yaşadık

Yeliz, Armağan Çağlayan’ın YouTube’daki ‘Dur Bi Dinle’ programına konuk oldu. Yeliz, müzik kariyerinden, özel hayatına dair birçok konu hakkında samimi açıklamalarda bulundu.

İşte şarkıcının açıklamalarından öne çıkan kısımlar:

* Nilüfer ile okul arkadaşıydık. O zamanlar benim aklım hostes olup, uçmaktaydı. Sesimin güzel olduğunun farkında değildim. Sonra Nilüfer mezun olup gitti ve ‘Dünya Dönüyor’ şarkısı çıktı. Nilüfer’i aradım. ‘Ben de şarkı söylemek istiyorum’ dedim. Bana bir plakçının telefonunu verdi ve randevu aldım. Hayatımın ilk ve son yalanımı söyledim. ‘Anne bana plak şirketinden teklif geldi’ dedim. O zamanlar 15 yaşındaydım. Nilüfer ile hâlâ çok sık görüşürüz…

“KAZANDIĞIM İLK PARAYLA MEZARLIK ALDIM”

* Kazandığım ilk parayla Aşiyan Mezarlığı’ndan yer aldım. Babaannemi kaybetmiştim küçükken… Biz de doğma büyüme Bebekliyiz. Babaanem de Aşiyan’da gömülü. Yahya Kemal Beyatlı’nın yanında şahane bir mezarlığım var. Kimsenin aklına gelmez ama doğru bir şey yapmışım herhalde. Şu anki aklım olsa umurumda olmaz.

* Paranın kıymetini hiç bilmem ama bir erkeğe asla para yedirmedim, yedirmem de… Yanlış ve hatalı evliliklerden maddi kayıplarla çıktım.

“ŞİDDET VE İŞKENCE GÖRDÜM”

* (Eski okul arkadaşı Ufuk Deveci ile evliliği hakkında) Keşke şimdiki aklım olsaydı. Çok ağır bedeller ödedim. Kadına şiddetin en yükseğini yaşadım. Psikolojik ve fiziksel olarak çok bedeller ödedim. Kendisi normal değil ve yasaklı madde kullanıyordu o zamanlar. Beni bulaştıramadılar.

* İki evlilik yaptım, ikisi de öyleydi. Şiddet ve işkence gördüm. Şahane bir ailem vardı, bana destek oldular. Anne ve babamın evini kurşunladı. Çalışamamayım diye her şeyimi elimden aldı. Baskı yaptı, iş vermediler bana… Köpeğime bile yemek alamıyordum. Evden dışarı çıkamıyordum. Bu 6,5 senede çok şeyler oldu.

* Anne-baba lafı dinlemedim. Psikolojik tedavi gördüm. Polise ihbar ettim ve yakalattım, hapse girdi. Boşandıktan sonra da sokağa çıkamaz oldum.

* İkinci evliliğimde hamile kaldım. Fakat şiddetten dolayı düştü. Şiddet gördüğüm için bebek sahibi olamadım. Yine şiddet gördüm ve darp raporu aldım. O beraberliğim 1,5 yıl kadar sürdü. O da rahmetli oldu.

12 GÜNLÜK BÜYÜK AŞK!

* Çok aşık oldum. 12 gün evden çıkmadık. Özcan Deniz yeni piyasaya çıkıyordu, şimdiki gibi rahat değildi. Rahmetli Hilmi Topaloğlu da onay vermemişti. Ayrılmak zorunda kaldık. Sonu olmayacağı için bitti. Babamın dizine yatıp ‘Çok acı çekiyorum’ dediğimi hatırlıyorum.

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