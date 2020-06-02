Yeliz Şar kimdir? Yeliz Şar nereli ve kaç yaşında?

Yeliz Şar, 1977 doğumludur. İlk oyunculuk deneyimini Aşkına Eşkiya isimli dizi ile gerçekleştiren Yeliz Şar hakkında bilinmesi gerekenler haberimizde… Yeliz Şar nereli ve kaç yaşında?

2008 yılında yayınlanan Kollama isimli dizde canlandırdığı Melike/Athena karakteriyle tanınmaya başlayan Yeliz Şar hakkında bilmek istediğiniz tüm detayları haberimizde bulabilirsiniz. Yeliz Şar kimdir? Nerede doğdu, kaç yaşında, oynadığı diziler ve filmler…

YELİZ ŞAR KİMDİR?

Yeliz Şar, 30 Mayıs 1977 tarihinde Almanya'da dünyaya gelmiştir. Tam adı: Lara Yeliz Şar'dır. Aslen Yugoslavya göçmenidir. Marmara Üniversitesi Turizm ve Otelcilik mezunudur.

2001 yılında Alişan ve Hande Kazanova’nın başrollerde oynadığı ”Aşkına Eşkıya” dizisinde Lara rolü ile ilk oyunculuk deneyimini yaşadı. 2008 yılında oynadığı “Kollama” adlı dizi ile tanınmaya başladı.

Bugüne kadar Kardelen, Rabia, Kalp Gözü, İyi Saatte Olsunlar, Sensiz Olmuyor, Yaprak Dökümü, Oyun Bitti, Limon Ağacı, Kollama, Çocukluk Günleri, Sudan Sebepler, İşler Güçler, Dürüyenin Güğümleri, Çakma Hayat, Cesur Hemşire ve Öğrenci İşleri gibi bir çok sinema ve dizide rol alan Yeliz Şar, 2012 yılında Tolga Güleç ile evlenmiş, 2017 yılında da boşanmıştır.

Yeliz Şar'ın rol aldığı diziler ve filmler:

2018 – Yasak Elma (Defne) (TV Dizisi)

2015 – Öğrenci İşleri (Manidar) (Sinema Filmi)

2013-2014 – Cesur Hemşire (TV Dizisi)

2013 – Çakma Hayat (Sinema Filmi)

2012-2013 – İşler Güçler (Tülay) (TV Dizisi)

2011 – Sudan Sebepler (Melis) (TV Dizisi)

2010 – 2011 – Dürüye’nin Güğümleri (Nimet) (TV Dizisi)

2009 – Çocukluk Günleri (Canan) (TV Dizisi)

2008-2009 – Kollama (Melike/Athena) (TV Dizisi)

2008 – Limon Ağacı (Seher) (TV Dizisi)

2007 – Oyun Bitti (Jale) (TV Dizisi)

2006 – Yaprak Dökümü (TV Dizisi)

2006 – Sev Kardeşim (Feraye) (TV Dizisi)

2005 – Sensiz Olmuyor (Gönül) (TV Dizisi)

2004 – İyi Saatte Olsunlar (Zeynep) (TV Dizisi)

2004 – Kalp Gözü (Ayşe) (TV Dizisi)

2003 – Rabia (Rabia) (TV Dizisi)

2002 – Kardelen (Kardelen) (TV Dizisi)

2001 – Aşkına Eşkiya (Lara) (TV Dizisi)