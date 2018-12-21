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Yeliz Yeşilmen: Elim ayağım titriyor, ay çok kötüyüm!
Yeliz Yeşilmen: Elim ayağım titriyor, ay çok kötüyüm!
Oyuncu Yeliz Yeşilmen misafir olarak gittiği arkadaşının evinde talihsiz bir olay yaşadı.
Magazin 21 Aralık 2018 - 08:50

Yatıya kaldığı evin banyosundaki duşakabin camının patlamasıyla uykusundan kalkan Yeliz Yeşilmen korku içinde uyandığı saatlerde eline telefonu aldı ve yaşadığı korkuyu soluk soluğa çektiği bir video ile takipçileriyle paylaştı. Yıllar önce kendi evinde de benzer bir kaza yaşadığını söyleyen Yeliz Yeşilmen paylaştığı videosuna şu satırları ekledi:

yeliz-yesilmen

“3 yıl önce kendi evimde yaşamıştım şimdi Nilüfer'in evinde yine benim başıma geldi. Allahım korudu elim ayağım titriyor tam uyku sırasında olması çok kötü bir şey. Nazar mı? Göz mü? Yoksa birilerinin kötü enerjisi mi? İnşaat hatası mı?Ece Erken’in başına gelmişti en son… 2 yıl önce de yine uyku sırasında başıma gelmişti.

 

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Son güncelleme: 10:50 - 21.12.2018
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