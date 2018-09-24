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Yeliz Yeşilmen: Eşim seni gebertirim deyince yapmadım
Yeliz Yeşilmen: Eşim seni gebertirim deyince yapmadım
Evlendikten sonra Adana'ya yerleşen Yeliz Yeşilmen, tırnak bakımı için geldiği İstanbul'da düşen yıldızlar akımıyla ilgili açıklamada bulundu.
Emre ÇEVİK
Magazin 24 Eylül 2018 - 07:21

Önceki gün uçaktan iner inmez soluğu ünlülerin tırnakçısında alan Yeliz Yeşilmen, “Sırf tırnak bakımı yaptırmak için İstanbul’a geldim. Ben bakım için Fizan’a da giderim. Emel Sayın tırnağı yaptırıyorum şuanda. Sivri ve keskin eski Türk filmleri tırnağı. Ben Emel Sayın’ın ellerine bayılıyorum.

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Ellerimi de Emel Sayın’ın ellerine benzettiğim için bu şekilde yapıyorum tırnaklarımı. Mesela Bülent Ersoy tırnağı tercih etmiyorum çünkü küt kestiriyor ve elleri daha kalın gösteriyor. Sivri tırnak daha seksi ve daha zarif gösteriyor kadınları” dedi. Bu arada düşen yıldızlar akımına Seda Sayan da uyması hakkındaki soruya “Ben de yapacaktım ama eşim bana “seni gebertirim” dedi ben de yapmadım. Tam hazırlanmıştım kovayı ve temizlik bezini ama olamadı” diye konuştu.

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