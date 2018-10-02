Yeliz Yeşilmen korkuttu: Ölümden döndük!

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Oyuncu-sunucu Yeliz Yeşilmen, sosyal medya hesabından ölümden döndüğünü açıkladı. Yeşilmen, “Dün gece elektrik kaçağından ölüyorduk, çok büyük hayati tehlike atlattık. Resmen canlı bombanın üzerinde yaşıyormuşuz” dedi. İki çocuk annesi Yeşilmen, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla takipçilerini korkuttu.

“ÖLÜYORDUK RESMEN”

Yeliz Yeşilmen yaşadığı korku dolu anlara dair şunları paylaştı:

“Arkadaşlar çok merak etmişsiniz beni. Olaylar olaylar. Gözlerden nazarlardan dolayı neler yaşadım anlatamam. O yüzden dudağım bile uçukladı. Arkadaşlar şu eve geldiğimden beri, yılanlar çıktı, tavan çöktü. Dün elektrik kaçağından ölüyorduk resmen çocuklarımla. Çok büyük bir hayati tehlike atlattık” dedi.

“CANLI BOMBANIN ÜZERİNDE YAŞIYORMUŞUZ”

Yeliz Yeşilmen, korkutan olay sonrası elektrik tesisatını tamir ettirmek için ekip çağırdı. Arızanın toprak altından geldiğini söyleyen Yeşilmen, “Resmen canlı bombanın üzerinde yaşıyormuşuz, Allah korudu” dedi.



