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Yeliz Yeşilmen’in son görüntüsü şaşkınlık uyandırdı
Yeliz Yeşilmen’in son görüntüsü şaşkınlık uyandırdı
Yeliz Yeşilmen, daha önce bir alışveriş merkezinde spor sonrası çekilmiş olan fotoğrafını yayınlamıştı. Paylaşılan fotoğrafın 'hile' olduğu iddiasına kızan Yeşilmen, ''Her şey ortada kabul edin taş taş'' ifadelerini kullanmıştı. Yaz sezonunu Çeşme’de açan Yeliz Yeşilmen'in paylaştığı son fotoğraf ve tatilde çekilen fotoğrafları arasındaki fark ise görenleri şaşırttı.
Magazin 16 Haziran 2018 - 10:17

Uzun zamandır ekranlarda görünmeyen ve sosyal medya hesabı sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla adından sıkça söz ettiren 40 yaşındaki eski oyuncu ve sunucu Yeliz Yeşilmen, eşi Ali Uğur Akbaş'ın atletli fotoğrafını paylaştıktan sonra dalga konusu olmuştu.

yesilmenyelizYELİZ YEŞİLMEN YAPTIĞI PAYLAŞIMLARA PHOTSHOP MU UYGULUYOR?

Birkaç gündür Çeşme‘de tatil yapan Yeliz Yeşilmen, aldığı kilolarıyla görenleri şaşırttı. Yeşilmen, kızı Asya Tuana ve oğlu Birbey Ali ile birlikte denize girdi. Deniz çıkışı objektifler tarafından görüntülenen Yeşilmen, hem kiloları hem de selülitleriyle, eski görünümünden eser kalmadığını gözler önüne serdi. Bunun yanı sıra Yeliz Yeşilmen‘in sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımlara photoshop uyguladığı iddia edilmişti.

İşte Yeliz Yeşilmen’in son hali;
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Son güncelleme: 11:47 - 16.06.2018
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