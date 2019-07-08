Yeliz’den 16. yıl paylaşımı

Ünlü basketbolcu Mehmet Okur ile evli olan ve mutlu beraberliklerinde 15 yılı geride bırakan Yeliz Okur, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla 16. yıldönümlerini kutladı.

Hayatlarını Amerika’da sürdüren ancak vakit buldukça Türkiye’yi de ziyaret eden Okur çifti şimdilerde tatil yapıyor. Güneşin ve denizin tadını çıkartan çift, hesaplarından paylaştıkları bir fotoğraf üzerinden evliliklerinin 16. yılını kutlamayı da ihmal etmedi.

Yeliz Okur, birlikte çekilmiş selfielerini hesabından paylaştı ve şu notu düştü: “15'i bitirip 16. yılımıza girdik bu gün. Saygı, sevgi, sadakat ve hoşgörü içinde geçirebileceğimiz daha nice yıllarımız olması dileği ile canım… Seni çok seviyorum”