Yeliz’den Işın Karaca’ya: Yazıklar olsun sana!

Şarkıcı Yeliz, Gülşen'in sahne kıyafetlerini eleştirirken "Artık mide bulandırıyor. Kadın eti bu kadar ucuz mu ya?" diyen Işın Karaca'yı sert bir dille eleştirdi.

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Şarkıcı Işın Karaca, Gülşen ve Aleyna Tilki’nin sahne kıyafetleri eleştirirken 10 yaşındaki kızının etkilendiğini söyledi. Karaca’nın “Çocuklarımız var. Böyle kıyafetler mide bulandırıyor” sözleri ise meslektaşı Yeliz’i sinirlendirdi.

“KADIN ETİ BU KADAR UCUZ MU?”

Önceki gün Arnavutköy’de görüntülenen Işın Karaca, ünlü isimlerin sahne kıyafetleriyle ilgili “Çocuklarımız var. Böyle kıyafetler mide bulandırıyor. Ben Sezen Aksu ve Ajda Pekkan’ın öğrencisiyim. Onlardan böyle şeyler görmedik. Örf ve adetlerimizin bilincinde olmamız lazım. O nedenle sahne kıyafetlerinde ayarı iyi tutturmak gerekiyor. Kadın eti bu kadar ucuz mu ya? Bence değil! Ülkemizde kendi torununa cinsel istismarda bulunan insanları görüyoruz. Bu konularda elimiz ve kolumuz bağlı maalesef” dedi.

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“EN BAŞTA KENDİ GİYERDİ”

Işın Karaca’nın bu sözleri kısa sürede tepki çekerken şarkıcı Yeliz de sessiz kalamadı.

Twitter hesabından Işın Karaca’ya seslenen Yeliz, “Her zamanki söz, kadının en büyük düşmanı kadın… Eminim vücudu su gibi olsaydı, en başta kendi giyerdi. Bu ne saygısızca, hadsizce bir söylem. Yazıklar olsun sana. Bu nasıl haddini aşan bir söz. Sabah sabah kan beynime çıktı. Et kasapta olur Işın Hanım” ifadesini kullandı.