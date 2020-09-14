Yelken dünyası yasta… Mehmet Şükrü Yılmaz hayatını kaybetti

Bodrum’da yaşayan Mehmet Şükrü Yılmaz dün arkadaşlarıyla kullandığı ‘Kaan’ isimli yelkenli teknesi ile Gökova’daki Kissebükü Koyu’na gitti. Yatını demirleyen ve arkadaşları ile sohbet eden Yılmaz bir anda fenalık geçirdi.

Zeynep Yılmaz Bodrum Limanı’nı arayarak, eşinin kalp krizi geçirdiğini belirterek acil yardım istedi. ‘Yaşam’ isimli deniz ambulansı yardıma gitti ancak Yılmaz yaşamını yitirdi.

Bodrum’da bir tekne kiralama şirketinin de sahibi olan Yılmaz’ın ani ölümü yelkencilik dünyasını şoke etti.