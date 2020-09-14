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Yelken dünyası yasta… Mehmet Şükrü Yılmaz hayatını kaybetti
Yelken dünyası yasta… Mehmet Şükrü Yılmaz hayatını kaybetti
Yelken dünyasının ünlü isimlerinden yatçı, yelken yarışçısı ve eğitmen Mehmet Şükrü Yılmaz (58), geçirdiği kalp krizi nedeniyle hayatını kaybetti.
Yaşar ANTER
Magazin 14 Eylül 2020 - 16:12

Bodrum’da yaşayan Mehmet Şükrü Yılmaz dün arkadaşlarıyla kullandığı ‘Kaan’ isimli yelkenli teknesi ile Gökova’daki Kissebükü Koyu’na gitti. Yatını demirleyen ve arkadaşları ile sohbet eden Yılmaz bir anda fenalık geçirdi.

Zeynep Yılmaz Bodrum Limanı’nı arayarak, eşinin kalp krizi geçirdiğini belirterek acil yardım istedi. ‘Yaşam’ isimli deniz ambulansı yardıma gitti ancak Yılmaz yaşamını yitirdi.

Bodrum’da bir tekne kiralama şirketinin de sahibi olan Yılmaz’ın ani ölümü yelkencilik dünyasını şoke etti.

Son güncelleme: 16:15 - 14.09.2020
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