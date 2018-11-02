Yemekteyiz'de haftanın birincisi belli oldu. Yemekteyiz yarışmasında birinci olan 10 bin lira ödülün sahibi olacak. Hangi yarışmacı Yemekteyiz'de en fazla puanı topladı?

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Onur Büyüktopçu'nun sunumuyla haftanın finali gerçekleşti. Birbirinden iddialı isimler Yemekteyiz’de birinci olmak için en iyi yemekleri yapmaya çalıştı ve birinci belli oldu. Peki Yemekteyiz haftanın birincisi kim? İşte Yemekteyiz yeni bölüm ayrıntıları…

YEMEKTEYİZ’DE KİM BİRİNCİ OLDU?

Yemekteyiz bu akşam 16.00’da haftanın finali ile ekrana geldi. Yemekteyiz’in birincisi toplam 21 puanla Hüseyin Bey oldu.

DUYGU TÜRKMEN

İlk gün yarışan Duygu Türkmen 28 yaşında. Satış ve Pazarlama uzmanı. Aslen Ordulu. İki yıllık evli. Yemek kursuna gidip eğitim almış.

RÜYA DOĞAN

İkinci gün yarışmacısı. 23 yaşında. Aslen Kastamonulu, ailesiyle yaşıyor. Anestezi Teknikeri olan yarışmacı üniversite eğitimini aşçı olarak almış, 4-5 yıl aşçılık yapmış.

HÜSEYİN DAŞTAN

42 yaşında, işletmecilik yapıyor. 3 aylık evli. Aslen Iğdırlı. İzmir’de restoran işletmeciliği yapmış.

GÖKHAN KARADENİZ

Dördüncü gün yarışmacısı. 30 yaşında, müşteri temsilcisi. 5 yıllık evli.

GÜLSÜN KORKMAZ ÜMİT

33 yaşında. 7 aylık evli. Ev hanımı. Yemek yapmak onun için yaşam biçimi.