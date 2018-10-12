Yemekteyiz programına oyuncak bebeğiyle katıldı

TV 8 ekranlarında yayınlanan ve birbirinden renkli yarışmacılarıyla kendisinden söz ettiren Yemekteyiz yarışması yeni hafta yarışmacısı Sevda Hanım ile yine dikkat çekti.

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Her hafta değişen yarışmacıları ve yüksek hararetli tartışmalarıyla izleyiciyi ekran başına çeken Yemekteyiz yarışması bu hafta da renkli isimleri bir masa etrafında topladı. Programın bu hafta yayınlanan bölümüne katılan yarışmacı Sevda Hanım, ‘Duygusal bağım var’ dediği ve Okyanus adını verdiği oyuncak bebeğiyle yarışmaya damga vurdu.

Yarışmaya Okyanus adını verdiği oyuncak bebeğiyle katılan ve sürekli olarak kucağında taşıdığı bebeğiyle olduğu kadar renkli görüntüsü ve açıklamalarıyla da programa damga vuran Sevda Hanım, program sunucusu Onur Büyüktopçu’nun dikkatinden kaçmadı ve Büyüktopçu sorduğu sorularla Okyanus bebeğin hikayesini öğrenmeye çalıştı.