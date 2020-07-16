Yeni bir aşk mı doğuyor? Cara Delevingne ve Kaia Gerber’in yakınlığı görenleri şaşırttı

Yeni bir aşk mı doğuyor? Cara Delevingne ve Kaia Gerber’in yakınlığı görenleri şaşırttı

Cara Delevingne ve Kaia Gerber'in arasında yeni bir aşk mı doğuyor? İki modelin dün katıldıkları Black Lives Matter protestosundaki yakın halleri yılın aşk dedikodusunu ateşlemiş oldu.

Ünlü model Kaia Gerber ve yakın arkadaşı Cara Delevingne, salgının ilk aylarını beraber geçirmişlerdi. Şimdi de oldukça yakın olan ikilinin arasındaki ilişkinin aşka dönüştüğü konuşuluyor.

Sebebi ise Los Angeles’ta düzenlenen Black Lives Matter protestosu oldu. Dünkü gösteriye katılan ikilinin sarmaş dolaş, el ele görülmesi akıllara, “Arkadaşlık aşka mı dönüştü” sorusunu getirdi.

İki süpermodel, protesto boyunca ellerini birbirinden ayırmaması, kalabalığın içinde temastan vazgeçmemesi oldukça dikkat çekti. İkili ardından oyuncu Margaret Qualley ile buluştu. Kaia Gerber, geçen yıl kasım ayında komedyen Pete Davidson ile bir süre aşk yaşamıştı. Ailesinin onaylamadığı bu ilişki kısa süre sonra bitmişti.

Cara Delevingne ve iki yıldır birlikte olduğu sevgilisi Ashley Benson mayıs ayında ayrılmış, hatta Benson daha sonra şarkıcı G-Eazy ile bir ilişkiye başlamıştı. Delevingne, ayrılıktan bir ay sonra panseksüel olduğunu ve tüm cinslere ilgi duyduğunu açıklamıştı.