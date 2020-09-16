Yeni Bir Ev yarışmasına nasıl başvurulur?

Star TV ekranlarında hafta içi her gün yayınlanacak olan Yeni Bir Ev isimli ev dekorasyon yarışması için geri sayım başladı. Yeni Bir Ev yarışmasının sunuculuğunu ise Evrim Akın üstlenecek. Mobilya alışverişinden tadilata, aksesuar seçiminden perde ve halı alımına kadar pek çok görevi kendileri yapacak olan çiftler, kısıtlı zaman ve bütçe ile harikalar yaratacak.