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Yeni Bir Ev yarışmasına nasıl başvurulur?
Yeni Bir Ev yarışmasına nasıl başvurulur?
Star TV ekranlarında hafta içi her gün yayınlanacak olan Yeni Bir Ev isimli ev dekorasyon yarışması için geri sayım başladı. Yeni Bir Ev yarışmasının sunuculuğunu ise Evrim Akın üstlenecek. Mobilya alışverişinden tadilata, aksesuar seçiminden perde ve halı alımına kadar pek çok görevi kendileri yapacak olan çiftler, kısıtlı zaman ve bütçe ile harikalar yaratacak.
Magazin 16 Eylül 2020 - 12:41

Yarışmacılar, evini en iyi şekilde dekore edip en yüksek puana ulaşmak için mücadele edecekler. Jüri üyelerinin beğenisini kazanmayı başaran Yeni Bir Ev yarışmacıları finalde yer alacak.

Haftanın kazanan çifti, ya 10 bin TL kazanarak yarışmaya veda edecek ya da diğer dört haftanın kazanan isimleriyle birlikte büyük finaldeki ‘ev ödülü’ için yarışacak.

YENİ BİR EV YARIŞMASINA KATILIM DETAYLARI

Evrim Akın sunuculuğunda izleyicilerle buluşacak yarışma programına başvuruda bulunabilmek için katılım formunu doldurmanız yeterli olacak.

YENİ BİR EV YARIŞMASI İÇİN BAŞVURU FORMU

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