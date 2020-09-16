Yeni Bir Ev yarışmasına nasıl başvurulur?
Yarışmacılar, evini en iyi şekilde dekore edip en yüksek puana ulaşmak için mücadele edecekler. Jüri üyelerinin beğenisini kazanmayı başaran Yeni Bir Ev yarışmacıları finalde yer alacak.
Haftanın kazanan çifti, ya 10 bin TL kazanarak yarışmaya veda edecek ya da diğer dört haftanın kazanan isimleriyle birlikte büyük finaldeki ‘ev ödülü’ için yarışacak.
YENİ BİR EV YARIŞMASINA KATILIM DETAYLARI
Evrim Akın sunuculuğunda izleyicilerle buluşacak yarışma programına başvuruda bulunabilmek için katılım formunu doldurmanız yeterli olacak.