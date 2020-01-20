Bir süredir sevgilisi Guido Senia ile Tayland tatilinde olan Şeyma Subaşı, burada gezdiği birbirinden renkli ziyaret mekanlarına dair en özel paylaşımlarını Instagram hesabına taşıyor.

Geçen yıl yaz tatilinin büyük bir çoğunluğunu yurt dışında geçiren Şeyma Subaşı, kış mevsiminin gelmesiyle birlikte İstanbul’a döndü. Türkiye’de çok fazla kalmayan Subaşı, sağlıklı yemekler sattığı iş yerini kapatacağını açıkladıktan kısa bir süre sonra yeni bir yurt dışı tatili için Türkiye’den ayrıldı.

PHUKET’TEN PAYLAŞIM

Acun Ilıcalı ile boşandıktan kısa bir süre sonra ilişki yaşayamaya başladığı Gudio Senia ile birlikte Tayland’da tatil yapan Şeyma Subaşı, Instagram hesabından yaptığı son paylaşımla ünlü film serisi James Bond’a göndermede bulundu.

Asıl adı Koh Tapu olan adayı ziyaret eden Subaşı, “James Bond: The Man With Golden Gun” (Altın Tabancalı Adam) filminin çekildiği yer olması sebebiyle James Bond adası olarak anılan yerden birbirinden güzel kareler paylaştı ve takipçilerinden de ‘Yeni Bond kızı Şeyma Subaşı’ şeklinde yorumlar aldı.



