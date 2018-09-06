Yeni dizi Yaşamayanlar başlıyor… Yaşamayanlar oyuncuları kim, konusu ne? İşte oyuncu kadrosu…

Türkiye'nin ilk vampir dizisi Yaşamayanlar bugün başlıyor. Saat 19:00'da ilk bölümü yayınlanacak olan Yaşamayanlar konusu ve oyucu kadrosu ile dikkat çekiyor. Peki BluTv'nin yeni dizisi Yaşamayanlar oyuncuları kim, konusu ne?

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Dijital platform BluTv üzerinden yayınlanacak olan Yaşamayanlar başlıyor. Yaşamayalar’ın yönetmenliğini; Eve Dönüş: Sarıkamış 1915 filmi ile Hong Kong Asya Film Festivali'nden Yeni Yetenek ve Montreal Dünya Filmleri Festivali'nden de FIPRESCI ile Altın Zenith ödüllerini kazanarak büyük uluslararası başarılara imza atmış ve BluTV Özel Yapım’ı 7YÜZ dizisinin ‘Prosedür' bölümünün yönetmeni olan Alphan Eşeli üstleniyor. İşte Yaşamayanlar oyucuları ve konusu…

YAŞAMAYANLAR OYUNCU KADROSU

Dizinin oyuncu kadrosunda Türkü Turan, Nilperi Şahinkaya, Efecan Şenolsun, Edip Tepeli, Elit İşcan, Oral Özer, Erdeniz Kurucan, Selahattin Ergün, Beril Acar ve Birce İrem İlaçan gibi başarılı oyuncular da yer alıyor. Türkiye’nin ilk vampir dizisi Yaşamayanlar’ın yapımcılığını Bubi Film, Ran Film, Braveborn ve İstanbul '74 birlikte üstleniyor.

DİZİNİN KONUSU

Yıldız isimleri bir araya getiren ‘Yaşamayanlar'ın çekimleri geçtiğimiz ay tamamlandı. Eylül ayında seyirci ile buluşmaya hazırlanan dizinin konusu ise şöyle: “164 yaşında genç bir vampir olan Mia (Elçin Sangu), akıl hocası Karmen’in (Selma Ergeç) önderliğinde, aklındaki planı gerçekleştirmek için İstanbul’a gelir. Amacı kendisini vampire dönüştüren Dmitry'yi (Kerem Bürsin) öldürüp yeniden insan olmaktır fakat tarihin en güçlü vampirlerinden biri olan Dmitry'yi öldürmek sandığı kadar kolay olmayacaktır. Karanlık geçmişine sırtını dönmüş olan kadim vampir Numel (Birkan Sokullu) de, bu amaç uğruna Mia ve Karmen’le ittifak kurar. Tutku ve nefreti, yaşam ve ölümsüzlüğü, iyilik ve kötülüğü birbirinden ayıran sınırların belirsizleştiği bu evrende, işler gittikçe içinden çıkılmaz bir hal alır. Ve hepsinden de önemlisi, insanlar ve vampirler arasında büyük bir savaş başlamak üzeredir. Mia'nın en büyük sınavı ise büyük savaş başladığında kimin tarafında savaşacağı sorusudur.”