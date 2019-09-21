Yeni diziye yeni imaj
Uzun süredir ekranlarda olmayan oyuncu Seçkin Özdemir önceki gün Beşiktaş’ta objektiflere yansıdı. Seçkin Özdemir eski sevgilisi Demet Özdemir ile yakın dostu Kaan Yıldırım, geçen yaz Bodrum tatilinde birlikte görüntülenmiş, Kaan Yıldırım’ın eski sevgilileri barıştırmak için Demet Özdemir ile bir araya geldikleri iddia edilmişti. Seçkin Özdemir, bu iddiaların sorulması üzerine sessizliğe büründü. Özdemir, “Demet hanım ile tekrardan birliktelik söz konusu mu?” sorusunu sırtını dönerek yanıtsız bıraktı.