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Yeni diziye yeni imaj
Yeni diziye yeni imaj
Oyuncu Seçkin Özdemir, önceki gün Akatlar'da bulunan bir marketten alışverişi yaparken görüntülendi. Alışveriş sonrası gazetecileri karşısında gören Seçkin Özdemir, "Beni burada nasıl buldunuz?" diyerek şaşkınlığını ifade etti. Uzayan sakalıyla dikkat çeken Özdemir, yakında başlayacak olan yeni bir dizi için sakallarını uzattığını söyledi.
Emre ÇEVİK
Magazin 21 Eylül 2019 - 10:11

Uzun süredir ekranlarda olmayan oyuncu Seçkin Özdemir önceki gün Beşiktaş’ta objektiflere yansıdı. Seçkin Özdemir eski sevgilisi Demet Özdemir ile yakın dostu Kaan Yıldırım, geçen yaz Bodrum tatilinde birlikte görüntülenmiş, Kaan Yıldırım’ın eski sevgilileri barıştırmak için Demet Özdemir ile bir araya geldikleri iddia edilmişti. Seçkin Özdemir, bu iddiaların sorulması üzerine sessizliğe büründü. Özdemir, “Demet hanım ile tekrardan birliktelik söz konusu mu?” sorusunu sırtını dönerek yanıtsız bıraktı.

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Son güncelleme: 10:15 - 21.09.2019