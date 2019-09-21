Yeni diziye yeni imaj

Oyuncu Seçkin Özdemir, önceki gün Akatlar'da bulunan bir marketten alışverişi yaparken görüntülendi. Alışveriş sonrası gazetecileri karşısında gören Seçkin Özdemir, "Beni burada nasıl buldunuz?" diyerek şaşkınlığını ifade etti. Uzayan sakalıyla dikkat çeken Özdemir, yakında başlayacak olan yeni bir dizi için sakallarını uzattığını söyledi.