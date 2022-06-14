Yeni evli Britney Spears 204 milyon TL’lik bir malikane satın aldı

Geçtiğimiz günlerde sevgilisi Sam Asghari ile dünya evine giren ABD'li pop yıldızı Britney Spears, eski eşi Kevin Federline'a çok yakın bir malikaneyi satın aldı.

Sozcu.com.tr

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Los Angeles bölgesinde görkemli bir malikane satın alan 40 yaşındaki Britney Spears ve eşi 28 yaşındaki Sam Asghari, vakit kaybetmeden yeni evlerine taşınmak istiyor.

Daily Mail’in haberine göre, Spears, evi yaklaşık 204 milyon TL’ye (11.8 milyon Dolar) satın aldı.

1000 kilometrekarelik devasa malikane, Spears’ın dansçı eski eşi Kevin Federline’ın muhitine de yakın bulunuyor.

2004-2007 yılları arasında evli kalan Spears ve Federline’ın şu an 15 ve 16 yaşında olan iki çocukları bulunuyor.

Spears ve Asghari’nin düğünü, ünlü şarkıcının ilk kocası Jason Alexander’ın törene zorla girmek istemesiyle de şok etmişti.

Ünlü şarkıcıyla sadece 55 saat evli kalan Alexander, yaptığı hareketin ardından ağır takip suçlamasıyla karşı karşıya kaldı ve mahkeme karşısına çıktı. Yargıç, Alexander’a üç yıllık bir uzaklaştırma emri getirdi.

MALİKANENİN DETAYLARI…

Yeni evli çiftin taşındıkları malikane, büyük bir havuz ve su kaydırağı ile tamamlanmış geniş bir arka bahçeye sahip. Alan ayrıca birkaç çeşme ile dekore edilmiş ve havuza bağlı bir jakuzili havuz da bulunuyor.

Mutfakta ada ve hemen yanında pencerelerle çevrili bir kahvaltı köşesi var. Evin önüne gelen konuklar, ön kapılara geldiklerinde büyük bir merdiven seti çıkacaklar.

Evin koyu renkli ahşap eşyalarla dekore edildiği görünüyor. Resmi bir yemek odası için ana salonlardan birinin dışında uzun bir oda var.

Daha önce piyano ile dekore edilen başka bir oda; tam boy bir bar ve konukları eğlendirmek ve hatta şarkı söylemek için ideal bir yer haline gelecek çok sayıda sandalye ve masa için yer içeriyor.

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