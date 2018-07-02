‘Yeni Gelin’ evlendi

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Oyuncu Jessica May hayatını Hüseyin Kara ile birleştirdi. Düğün May'in doğduğu topraklar olan Brezilya'da yapıldı. Amazon Eventos adlı mekanda yapılan düğüne, çiftin akrabaları ve yakınlarından oluşan 150 davetli katıldı. Barok tarzın hakim olduğu düğünde, bölgenin ünlü bir müzik grubu canlı müzik yaptı. Düğünün en dikkat çeken detayı ise ikram edilen 30 çeşit tatlı arasında Türk usulü Baklava ve Kemalpaşa tatlılarının yer alması oldu. Brezilya'dan sonra bol bol gezecek olan çift İtalya, Almanya ve Litvanya'ya gidecek. Ağustos ortasında Türkiye'ye geri dönecek olan yeni evliler, Karaköy'de arkadaşları ile bir düğün kutlaması daha gerçekleştirecek.