Yeni Hayat 2. son bölümde neler oldu? Yeni Hayat 3. yeni bölüm fragmanı geldi mi?

Kanal D’nin yeni dizisi Yeni Hayat bu akşam ikinci bölümüyle izleyici karşısına çıktı. Yeni Hayat dizisinin son bölümünde; Adem, adım adım Yasemin'in Timur'dan kurtulmak için yaptığı kaçırılma planını çözmeye yaklaştı. Bu da Yasemin'in hatalar yapmasına ve yanlış kararlar almasına neden oldu. Timur'un baskıcı tavrı da bunların üzerine eklenince Yasemin kendini iyice köşeye sıkışmış hissetti.

Diğer taraftan Nevin de Adem ve yeni işi ile ilgili sorular sormaya başladı. Maddi olarak rahat edeceklerini düşünürken bu yeni iş onun kocasını kıskanacağı bir hal almaya neden oluyor. Zaman ilerledikçe Yasemin'in kaçış planındaki en büyük engel Adem olmaya başladı ve Kunduzi de bu engeli ortadan kaldırmak için Adem'e kızı Ece ile bir mesaj yolladı. Her şeyin sonunda Yasemin'in yapacağı hamle Adem ve onu yeni bir yola savuracak.

YENİ HAYAT 3. YENİ BÖLÜM FRAGMANI GELDİ Mİ?

Yeni Hayat dizisinin 3. yeni bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı. Dizinin 3. bölüm fragmanı geldiği anda aşağıdaki bağlantı üzerinden izlenebilecek.

YENİ HAYAT YENİ BÖLÜM FRAGMANI

YENİ HAYAT KONUSU NEDİR?

Özel Kuvvetlerden ayrılmış Yüzbaşı Adem'in karşısına çıkan bir iş fırsatıyla başlar her şey. Adem'in, karısı Nevin ve küçük kızları Ece'yle beraber oluşturduğu mutlu çekirdek aileye yeni bir hayatın kapıları aralanmıştır. Adem’in tek yapması gereken, zengin ve güçlü bir iş adamı olan Timur’un genç karısı Yasemin’i korumaktır.

Eski bir bordo bereli olan Adem için katıldığı onca tehlikeli operasyondan sonra bu iş neredeyse çocuk oyuncağı gibidir. Nevin ise nihayet rahata erecekleri için mutludur. Adem’in iş teklifini kabul etmesiyle, o ve ailesi, yabancısı oldukları, bambaşka bir dünyanın içine adım atarlar.

Bambaşka dünyaların insanları olan ve taban tabana zıt amaçları çatışan Adem ve Yasemin, başlangıçta nefretle yaklaşırlar birbirlerine. Bu nefretin büyük, tutkulu bir aşka dönüşmesi ise asıl kötü sürpriz olur ikisi için. İmkânsız bir aşktır bu. Bir araya gelmeleri demek, bir yanda bir yuvayı yıkmak, diğer yanda zalim ve güçlü bir adamın tüm öfkesini üzerlerine çekmek demektir.

Ama aşk imkansızlıklarla beslenen bir duygudur. Adem ve Yasemin, tüm uğraşlarına rağmen aşka yenik düşmekten kurtulamazlar. Adem’in karısı Nevin ise, kocasını kaybetmemek, ailesini korumak için ne kadar ileri gidebileceğini keşfetmek zorunda kalır. Adem ile Yasemin'in sınavı aşkken, Nevin ile Timur'un sınavı ihanet olur.

Hayat sınavlarla doludur; karakterlerimiz de bu hikâye boyunca birbirlerinden sakladıkları sırlarla, yalanlarla, ihanetle, aşkla ve nefretle sınanacaklar hem kendilerinin hem de en yakınlarının aslında sandıkları kişi olmadığını anlayacak, gerçekte kim olduklarını, hayattan ne istediklerini sorgulayacak, değişecek ve sonunda acı yollarla da olsa, birbirlerini de kendilerini de daha iyi tanıyacaklar, gerçek benliklerini bulacaklardır.