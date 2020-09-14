Yeni Hayat 3. bölüm 2. fragmanı yayınlandı! Yasemin silahlı adamlar tarafından kaçırılıyor…

Kanal D'de yayınlanan ve yeni sezona hızlı giriş yapan Yeni Hayat dizisinin 3. bölüm 2. fragmanı yayınlandı. Yeni tanıtımda; Yasemin, Adem'in ilgisini çekmeye devam ederken bir yandan da Timur'dan kurtulmanın planını yapıyor. Yasemin Timur'la çıktıkları yolda silahlı adamlar tarafından kaçırılıyor. Bu olay sonrasında Timur hemen Adem'den yardım istiyor.

Yeni Hayat dizisi birbirinden çok farklı iki ailenin yollarının kesişmesiyle yaşanacak olan aile ile aşkın çatışmasını anlatıyor. Yönetmenliğini Başak Soysal ve Cem Özüduru’nun yaptığı, senaryosunu Elif Usman’ın kaleme aldığı Yeni Hayat dizisinin başrollerini Serkan Çayoğlu ve Melisa Aslı Pamuk paylaşıyor.



YENİ HAYAT 3. BÖLÜM 2. FRAGMANI



YENİ HAYAT 3. BÖLÜM 1. FRAGMANI



YENİ HAYAT SON BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?

Adem, adım adım Yasemin'in Timur'dan kurtulmak için yaptığı kaçırılma planını çözmeye yaklaşmaktadır. Bu da Yasemin'in hatalar yapmasına ve yanlış kararlar almasına neden olmaktadır. Timur'un baskıcı tavrı da bunların üzerine eklenince Yasemin kendini iyice köşeye sıkışmış hissetmeye başlar.

Diğer taraftan Nevin de Adem ve yeni işi ile ilgili sorular sormaya başlamıştır. Maddi olarak rahat edeceklerini düşünürken bu yeni iş onun kocasını kıskanacağı bir hal almaya başlamıştır. Zaman ilerledikçe Yasemin'in kaçış planındaki en büyük engel Adem olmaya başlar. Kunduzi de bu engeli ortadan kaldırmak için Adem'e kızı Ece ile bir mesaj yollar. Her şeyin sonunda Yasemin'in yapacağı hamle Adem ve onu yeni bir yola savuracaktır.