Yeni Hayat 3. son bölümde neler oldu? Yeni Hayat 4. yeni bölüm fragmanı geldi mi?

Yeni Hayat dizisinin 3. son bölümü bu akşam ekranlara geldi. KanalD'nin yeni dizisi Yeni Hayat'ın son bölümünde, Yasemin’in Adem’i öpmesi ikisi arasındaki dengelerin değişmesine sebep oldu. Adem mesleki içgüdülerine güvenerek bunun altında başka bir şey olduğunu düşündü ve bunu ortaya çıkartmanın yollarını aradı. İşte Yeni Hayat 4. yeni bölüm fragmanı ve son bölümde yaşananlar...

YENİ HAYAT 4. YENİ BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Yeni Hayat dizisinin 4. yeni bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı. Dizinin yeni bölüm fragmanı, ekranlardaki yeni bölümün sona ermesinin ardından kısa bir süre sonra yayınlanacağı tahmin ediliyor. Yeni bölüm fragmanı geldiği anda sayfamızda ve aşağıdaki linkte olacak.

YENİ HAYAT YENİ BÖLÜM FRAGMANI

YENİ HAYAT SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Yasemin'in Adem'i öpmesi ikisi arasındaki dengelerin değişmesine sebep olur. Adem mesleki içgüdülerine güvenerek bunun altında başka bir şey olduğunu düşünmekte ve bunu ortaya çıkartmanın yollarını aramaktadır. Yasemin ise yaptığı bu yanlışın üstünü yeni yanlışlarla kapatmaya çalışmaktadır. İkisi arasındaki gerilim günden güne artmaya başlar.

Bu sırada Timur'un ortakları, Timur'un bir bordo bereliyi karısını koruması için işe almasının rahatsızlığını duymaktadır. Timur ortağı ile bu mevzu sebebiyle karşı karşıya gelecektir. Diğer taraftan Yasemin kaçış planını bir an önce hayata geçirmek için yeni yollar aramaktadır. Timur'un sakladıkları ona aradığı bu fırsatı verecektir. Ancak Yasemin büyük bir tehlikeye doğru yürüdüğünün henüz farkında değildir. Tüm bunlar olurken Adem'e gelen yeni bir teklif her şeyi daha da karışık bir hale getirecektir.