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Yeni Hayat 4. bölüm 2. fragmanı yayınlandı!
Yeni Hayat 4. bölüm 2. fragmanı yayınlandı!
Yeni Hayat dizisinin 4. bölüm 2. fragmanı yayınlandı. Kanal D'de her perşembe izleyicisiyle buluşan Yeni Hayat'ın yeni bölüm fragmanında, Yasemin, Adem'e geçmişte neler yaşadığını anlatmaktadır. Timur'un kendisini evliliğe devam etmesi için zorladığından bahseder. İşte Yeni Hayat 4. bölüm 2. fragmanı...
Magazin 21 Eylül 2020 - 00:26

YENİ HAYAT 4. BÖLÜM 2. FRAGMANI

YENİ HAYAT 4. BÖLÜM ÖZETİ

Yasemin, Adem’e geçmişte neler yaşadığını anlatmaktadır. Timur’un kendisini evliliğe devam etmesi için zorladığından bahseder. İlk etapta Timur’u sevdiğinden bahseden Yasemin, Timur’un nasıl değiştiğini anlatır. Kardeşiyle kendisini tehdit ettiğini de söyler. Adem, Yasemin’in söylediklerini şaşkınlıkla dinler.

Bu sırada hem Adem’in, hem de Yasemin’in telefonlarına bir fotoğraf düşer. Fotoğrafta ikisinin fazla samimi olduğu görülmektedir. Bu fotoğraf her ikisini de ipe götürebilecek derecede tehlikelidir.

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