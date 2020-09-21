Yeni Hayat 4. bölüm 2. fragmanı yayınlandı!
YENİ HAYAT 4. BÖLÜM 2. FRAGMANI
“Kimsenin seni benden almasına müsaade etmeyeceğim…”
Yeni Bölüm Perşembe 20.00'de @kanald'de!@ojopicturesypm pic.twitter.com/axxOKb9Owf
— Yeni Hayat (@yenihayatdizisi) September 20, 2020
YENİ HAYAT 4. BÖLÜM ÖZETİ
Yasemin, Adem’e geçmişte neler yaşadığını anlatmaktadır. Timur’un kendisini evliliğe devam etmesi için zorladığından bahseder. İlk etapta Timur’u sevdiğinden bahseden Yasemin, Timur’un nasıl değiştiğini anlatır. Kardeşiyle kendisini tehdit ettiğini de söyler. Adem, Yasemin’in söylediklerini şaşkınlıkla dinler.
Bu sırada hem Adem’in, hem de Yasemin’in telefonlarına bir fotoğraf düşer. Fotoğrafta ikisinin fazla samimi olduğu görülmektedir. Bu fotoğraf her ikisini de ipe götürebilecek derecede tehlikelidir.