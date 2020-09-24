Yeni Hayat 4. son bölümde neler yaşandı? Yeni Hayat 5. yeni bölüm fragmanı geldi mi?

Yayın hayatına Kanal D'de başlayan ve ilk bölümlerden itibaren ilgi çeken Yeni Hayat dizisi, bu akşam 4. son bölümüyle izleyici karşısına çıktı. Yeni Hayat'ın son bölümünde, Yasemin ölümle yüzleştiğinde kurtarıcısı bir kez daha Adem oldu. İşte Yeni Hayat 5. yeni bölüm fragmanı ve son bölümde yaşananlar...

YENİ HAYAT 5. YENİ BÖLÜM FRAGMANI GELDİ Mİ?

Yeni Hayat dizisinin 5. yeni bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı. Dizinin yeni bölüm fragmanı geldiği anda aşağıdaki bağlantıdan izlenebilecek.

YENİ HAYAT YENİ BÖLÜM FRAGMANI

SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Adem ve Yasemin telefonlarına gelen bir fotoğrafla şok olurlar.

Yasemin'in kaçırılmış olması herkesi harekete geçirir. Timur ne olursa olsun karısını kurtaracaktır. Gereken yardımı ve desteği Adem'den talep eder.

Adem kaçırılmadaki tüm şüphelerine rağmen bu durumu Timur'un güvenini kazanıp, yerini sağlamlaştırmak ve sonrasında da onun karanlık işlerini çözebileceği bir fırsat olarak görür.

Tüm bunlar yaşanırken Yasemin ona hazırlanan kötü sondan habersiz yeni hayatına bir adım daha yaklaştığını düşünmektedir.