Yeni Hayat 5. bölüm 2. fragmanı yayınlandı!

YENİ HAYAT 5. BÖLÜM 2. FRAGMANI

YENİ HAYAT 5. BÖLÜM ÖZET

Adem, kimin şantaj yaptığını öğrenmek için Ayhan’dan destek ister. Kunduzi ise Adem’i peşini bırakmaz. Ece’nin hayatı tehlikeye girer. Tüm bunlar yaşanırken Adem ve Yasemin birbirine karşı koymak için mücadele verir. Ancak Yasemin, Adem’in ailesini de alarak hayatlarından çıkmasını ister.

SON BÖLÜMDE NELER OLMUŞTU?

Yasemin'in kaçırılması Adem ve Timur’u harekete geçiriyor. Timur ne olursa olsun Yasemin’i kurtarmak için adeta çırpınır. Tmur’un Yasemin’i kurtarmak için tek güvendiği isim Adem’dir. Adem kaçırılmadaki tüm şüphelerine rağmen bu durumu Timur'un güvenini kazanıp, yerini sağlamlaştırmak ve sonrasında da onun karanlık işlerini çözebileceği bir fırsat olarak görür. Tüm bunlar yaşanırken Yasemin ona hazırlanan kötü sondan habersiz yeni hayatına bir adım daha yaklaştığını düşünür.

Yasemin’i, Kunduzi ve adamlarının tuzağından kurtaran yine Adem olur. Yasemin’i kurtarırken yaralanan Adem, nasıl bir oyunun içinde olduğunu sorgular. Yasemin bu olayla ilk kez kalbini Adem'e açar ve Adem Timur'un gerçek yüzüyle tanışır.Yasemin bu olayla ilk kez kalbini Adem'e açar ve Timur'un yaptığı şiddeti Adem’e itiraf eder. Timur’un gerçek yüzüyle tanışan Adem şimdi ne yapacak? Tüm bu kaosun ortasında, Adem ve Yasemin telefonlarına gelen bir mesajla şok olurlar. Üstelik aynı mesaj Timur’a da gönderilir.