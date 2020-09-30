Yeni Hayat 5. bölüm 3. fragmanı yayınlandı! Timur uyguladığı şiddetin ortaya çıkmasından korkuyor

YENİ HAYAT 5. BÖLÜM 3. FRAGMANI
“Gelin şiddeti birlikte durduralım.” #YeniHayat 5.Bölüm 3. Fragman
Yeni bölüm yarın akşam 20.00’de #KanalD‘de!@kanald @ojopicturesypm pic.twitter.com/lc62PoMyb4
— Yeni Hayat (@yenihayatdizisi) September 30, 2020
YENİ HAYAT 5. BÖLÜM 2. FRAGMANI
“Kimsenin duymadığı o sesleri duyuyorum.”#YeniHayat yeni bölümüyle Perşembe 20.00’de #KanalD‘de @kanald @ojopicturesypm pic.twitter.com/RMYnycccNd
— Yeni Hayat (@yenihayatdizisi) September 29, 2020
YENİ HAYAT 5. BÖLÜM FRAGMANI
“Kendimi koruyamadım, rüyamda bile koruyamadım.”
5.bölüm fragmanı sizlerle #YeniHayat yeni bölümüyle 1 Ekim perşembe #KanalD'de!@ojopicturesypm pic.twitter.com/yQ3HG1sZ5n
— Yeni Hayat (@yenihayatdizisi) September 24, 2020
YENİ HAYAT 4. SON BÖLÜMDE NELER OLDU?
Yasemin’in kaçırılması Adem ve Timur'u harekete geçiriyor. Timur ne olursa olsun Yasemin'i kurtarmak için adeta çırpınır. Tmur'un Yasemin'i kurtarmak için tek güvendiği isim Adem'dir. Adem kaçırılmadaki tüm şüphelerine rağmen bu durumu Timur’un güvenini kazanıp, yerini sağlamlaştırmak ve sonrasında da onun karanlık işlerini çözebileceği bir fırsat olarak görür. Tüm bunlar yaşanırken Yasemin ona hazırlanan kötü sondan habersiz yeni hayatına bir adım daha yaklaştığını düşünür.
Yasemin'i, Kunduzi ve adamlarının tuzağından kurtaran yine Adem olur. Yasemin'i kurtarırken yaralanan Adem, nasıl bir oyunun içinde olduğunu sorgular. Yasemin bu olayla ilk kez kalbini Adem’e açar ve Adem Timur’un gerçek yüzüyle tanışır.Yasemin bu olayla ilk kez kalbini Adem’e açar ve Timur’un yaptığı şiddeti Adem'e itiraf eder. Timur'un gerçek yüzüyle tanışan Adem şimdi ne yapacak? Tüm bu kaosun ortasında, Adem ve Yasemin telefonlarına gelen bir mesajla şok olurlar. Üstelik aynı mesaj Timur'a da gönderilir.