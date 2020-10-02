Yeni Hayat 7. bölüm fragmanı yayınlandı! Yeni Hayat 6. bölüm yaşananlar

Yeni sezonun iddialı dizilerinden biri olan Yeni Hayat bu akşam 6. bölümü ile ekranlara geldi. Kadına şiddetin işlendiği bölümde Yasemin’in kadın cinayetleri ile ilgili yaptığı konuşma bölümün en dikkat çeken sahnesi oldu.

YENİ HAYAT 7. BÖLÜM 1. FRAGMANI

SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Adem ve Yasemin telefonlarına gelen bir fotoğrafla şok olurlar.

Yasemin’in kaçırılmış olması herkesi harekete geçirir. Timur ne olursa olsun karısını kurtaracaktır. Gereken yardımı ve desteği Adem’den talep eder.

Adem kaçırılmadaki tüm şüphelerine rağmen bu durumu Timur’un güvenini kazanıp, yerini sağlamlaştırmak ve sonrasında da onun karanlık işlerini çözebileceği bir fırsat olarak görür.

Tüm bunlar yaşanırken Yasemin ona hazırlanan kötü sondan habersiz yeni hayatına bir adım daha yaklaştığını düşünmektedir.