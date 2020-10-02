Yeni Hayat 7. bölüm fragmanı yayınlandı! Yeni Hayat 6. bölüm yaşananlar
YENİ HAYAT 7. BÖLÜM 1. FRAGMANI
”Bir tek sen gerçeği biliyorsun!”#YeniHayat yeni bölümüyle 8 Ekim Perşembe 20.00’de #KanalD‘de!@yenihayatdizisi pic.twitter.com/QqsMVPobBc
— Kanal D (@KanalD) October 1, 2020
SON BÖLÜMDE NELER OLDU?
Adem ve Yasemin telefonlarına gelen bir fotoğrafla şok olurlar.
Yasemin’in kaçırılmış olması herkesi harekete geçirir. Timur ne olursa olsun karısını kurtaracaktır. Gereken yardımı ve desteği Adem’den talep eder.
Adem kaçırılmadaki tüm şüphelerine rağmen bu durumu Timur’un güvenini kazanıp, yerini sağlamlaştırmak ve sonrasında da onun karanlık işlerini çözebileceği bir fırsat olarak görür.
Tüm bunlar yaşanırken Yasemin ona hazırlanan kötü sondan habersiz yeni hayatına bir adım daha yaklaştığını düşünmektedir.