Yeni Hayat dizisi oyuncuları kimler? Yeni Hayat konusu nedir?

YENİ HAYAT OYUNCULARI KİMLER?

Dizinin başrollerinde Serkan Çayoğlu ve Melisa Aslı Pamuk yer alırken Tayanç Ayaydın, Nilperi Şahinkaya, İpek Filiz Yazıcı, Nisa Sofiya Aksongur, Devrim Nas, Aziz Caner İnan, Nebil Sayın, Ayşe Tunaboylu, Begüm Akkaya, Furkan Kalabalık, Övül Özbay ve Seher Terzi gibi isimler yer alıyor.

SERKAN ÇAYOĞLU KİMDİR?

Serkan Çayoğlu, 31 Mayıs 1987 yılında Almanya’da dünyaya gelmiştir. Almanya'da Erglangen-Nürnberg Üniversitesi Ekonomi bölümünden mezun olmuştur. Serkan Çayoğlu baba tarafından aslen Giresun Alucra’lıdır. Ümit Çırak ve Dolunay Soysert gibi isimlerden oyunculuk dersleri alan Serkan Çayoğlu oyunculuğa ilk kez 2012 yılında yayınlanan Kuzey Güney dizisi ile adım atmıştır.

Kiraz Mevsimi adlı dizide hayat verdiği Ayaz karakteriyle adını geniş kitlelere duyurmayı başarmıştır. Ardından, Zeytin Tepesi, Hayatımın Aşkı, Börü gibi projelerde yer alan Serkan Çağoğlu 1.88 metre boyunda, 85 kilo ve İkizler burcudur.

MELİSA ASLI PAMUK KİMDİR?

Melisa Aslı Pamuk 14 Nisan 1991, Haarlem’de doğdU. Türk kökenli, Hollanda vatandaşı oyuncu ve modeldir.

KARİYERİ

* 2011 Türkiye Güzellik Kraliçesi Yarışması olan ve L’Oréal Paris sponsorluğunda FOX TV’de yayınlanan ve finali 3 Haziran 2011’de İstanbul’da gerçekleşen Miss Turkey yarışması birincisidir. Miss Turkey 2011 tacını bir önceki yılın birincisi Gizem Memiç’ten alan ve aday numarası 10 olan Pamuk, organizasyonun yeni aldığı format değişikliği kararı ile Türkiye’yi 2011 yılının eylül ayında Brezilya’nın São Paulo şehrinde düzenlenecek olan Miss Universe (Kâinat Güzellik Yarışması)’te temsil etmiştir. Ayrıca kendisi 2009 yılında Best Model of Turkey (Türkiye’nin en iyi mankeni) adlı yarışmada Best Promising (Umut/Gelecek Vaat Eden Model) unvanını elde etmiştir.

* İyi seviyede Türkçe, İngilizce, Felemenkçe, Almanca ve orta seviyede Fransızca konuşabilen Pamuk, Hollanda’da Amsterdam Üniversitesi’nde Psikoloji eğitimine başlamıştır ancak Miss Turkey kariyeri için okulunu dondurmuştur. 1,76 cm boyunda ve 58 kg olan Pamuk, 85-62-90 vücut ölçülerine sahiptir. Modelliğe on dört yaşında iken başlamıştır.

* Pamuk, henüz on üç yaşında iken, 2004 yılında bir “Bos Bros. Film & TV Productions” ve “Interkerkelijke Omroep Nederland (IKON)” ortak yapımı olan, yönetmenliğini Tamara Miranda’nın yaptığı ve Hollanda’da yayınlanan Dat zit wel snor adlı kısa filmde başrolde Hayal adlı karakteri canlandırmıştır.

* Sadri Alışık Kültür Merkezi’nde “Temel Oyunculuk” dersleri almıştır. Türkiye deki oyunculuk kariyeri ise ilk olarak bir gsm reklamında oynamasıyla başlamış.Daha sonra 3. sezonunda olan Yer Gök Aşk adlı diziye diğer başrollerin diziden ayrılması üzerine başrol olarak geçmiştir. Aynı yıl G.D.O. KaraKedi adlı ilk sinema filminde yer almıştır.

YENİ HAYAT KONUSU

Özel Kuvvetlerden ayrılmış Yüzbaşı Adem'in karşısına çıkan bir iş fırsatıyla başlar her şey. Adem'in, karısı Nevin ve küçük kızları Ece'yle beraber oluşturduğu mutlu çekirdek aileye yeni bir hayatın kapıları aralanmıştır. Adem’in tek yapması gereken, zengin ve güçlü bir iş adamı olan Timur’un genç karısı Yasemin’i korumaktır. Eski bir bordo bereli olan Adem için katıldığı onca tehlikeli operasyondan sonra bu iş neredeyse çocuk oyuncağı gibidir. Nevin ise nihayet rahata erecekleri için mutludur. Adem’in iş teklifini kabul etmesiyle, o ve ailesi, yabancısı oldukları, bambaşka bir dünyanın içine adım atarlar.

Bambaşka dünyaların insanları olan ve taban tabana zıt amaçları çatışan Adem ve Yasemin, başlangıçta nefretle yaklaşırlar birbirlerine. Bu nefretin büyük, tutkulu bir aşka dönüşmesi ise asıl kötü sürpriz olur ikisi için. İmkânsız bir aşktır bu. Bir araya gelmeleri demek, bir yanda bir yuvayı yıkmak, diğer yanda zalim ve güçlü bir adamın tüm öfkesini üzerlerine çekmek demektir. Ama aşk imkansızlıklarla beslenen bir duygudur. Adem ve Yasemin, tüm uğraşlarına rağmen aşka yenik düşmekten kurtulamazlar. Adem’in karısı Nevin ise, kocasını kaybetmemek, ailesini korumak için ne kadar ileri gidebileceğini keşfetmek zorunda kalır. Adem ile Yasemin'in sınavı aşkken, Nevin ile Timur'un sınavı ihanet olur.

Hayat sınavlarla doludur; karakterlerimiz de bu hikâye boyunca birbirlerinden sakladıkları sırlarla, yalanlarla, ihanetle, aşkla ve nefretle sınanacaklar hem kendilerinin hem de en yakınlarının aslında sandıkları kişi olmadığını anlayacak, gerçekte kim olduklarını, hayattan ne istediklerini sorgulayacak, değişecek ve sonunda acı yollarla da olsa, birbirlerini de kendilerini de daha iyi tanıyacaklar, gerçek benliklerini bulacaklardır.