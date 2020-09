Yeni Hayat dizisinin oyuncuları kimlerdir? İşte Yeni Hayat dizisinin konusu…

Yeni Hayat dizisinin ilk yayın günü 3 Eylül Perşembe günü (bugün) olarak belirlendi. Dizinin kadrosunda Serkan Çayoğlu ve Melisa Aslı Pamuk gibi birbirinden iddialı isimler bulunuyor.

YENİ HAYAT DİZİSİ KONUSU

Yeni Hayat, Şahin ve Karatan ailelerinin yollarının kesişmesi ile yaşanan olayları konu ediyor. Serkan Çayoğlu eski bir bordo bereli olan Adem Şahin karakterine, Nilperi Şahinkaya Adem'in eşi Nevin'e, küçük oyuncu Nisa Sofya Aksongur ise çiftin kızları Ece karakterine hayat verecek.

Karatan ailesinin üyelerini ise Melisa Aslı Pamuk, Tayanç Ayaydın ve İpek Filiz Yazıcı canlandırıyor. Ayaydın zengin iş insanı Timur Karatan'ı canlandırırken eşi Yasemin rolünde Pamuk, ilk evliliğinden kızı Gökçe Karatan karakterinde ise Yazıcı izleyicinin karşısına çıkacak.

YENİ HAYAT DİZİSİNİN OYUNCULARI

Dizinin başrollerinde Serkan Çayoğlu ve Melisa Aslı Pamuk yer alırken Tayanç Ayaydın, Nilperi Şahinkaya, İpek Filiz Yazıcı, Nisa Sofiya Aksongur, Devrim Nas, Aziz Caner İnan, Nebil Sayın, Ayşe Tunaboylu, Begüm Akkaya, Furkan Kalabalık, Övül Özbay ve Seher Terzi gibi isimler yer alıyor.

SERKAN ÇAYOĞLU KİMDİR?

Serkan Çayoğlu, 31 Mayıs 1987 yılında Almanya'da dünyaya gelmiştir. Almanya’da Erglangen-Nürnberg Üniversitesi Ekonomi bölümünden mezun olmuştur. Serkan Çayoğlu baba tarafından aslen Giresun Alucra'lıdır. Ümit Çırak ve Dolunay Soysert gibi isimlerden oyunculuk dersleri alan Serkan Çayoğlu oyunculuğa ilk kez 2012 yılında yayınlanan Kuzey Güney dizisi ile adım atmıştır.

Kiraz Mevsimi adlı dizide hayat verdiği Ayaz karakteriyle adını geniş kitlelere duyurmayı başarmıştır. Ardından, Zeytin Tepesi, Hayatımın Aşkı, Börü gibi projelerde yer alan Serkan Çağoğlu 1.88 metre boyunda, 85 kilo ve İkizler burcudur.

MELİSA ASLI PAMUK KİMDİR?

Melisa Aslı Pamuk 14 Nisan 1991, Haarlem'de doğdU. Türk kökenli, Hollanda vatandaşı oyuncu ve modeldir.

KARİYERİ

* 2011 Türkiye Güzellik Kraliçesi Yarışması olan ve L'Oréal Paris sponsorluğunda FOX TV'de yayınlanan ve finali 3 Haziran 2011'de İstanbul'da gerçekleşen Miss Turkey yarışması birincisidir. Miss Turkey 2011 tacını bir önceki yılın birincisi Gizem Memiç'ten alan ve aday numarası 10 olan Pamuk, organizasyonun yeni aldığı format değişikliği kararı ile Türkiye'yi 2011 yılının eylül ayında Brezilya'nın São Paulo şehrinde düzenlenecek olan Miss Universe (Kâinat Güzellik Yarışması)'te temsil etmiştir. Ayrıca kendisi 2009 yılında Best Model of Turkey (Türkiye'nin en iyi mankeni) adlı yarışmada Best Promising (Umut/Gelecek Vaat Eden Model) unvanını elde etmiştir.

* İyi seviyede Türkçe, İngilizce, Felemenkçe, Almanca ve orta seviyede Fransızca konuşabilen Pamuk, Hollanda'da Amsterdam Üniversitesi'nde Psikoloji eğitimine başlamıştır ancak Miss Turkey kariyeri için okulunu dondurmuştur. 1,76 cm boyunda ve 58 kg olan Pamuk, 85-62-90 vücut ölçülerine sahiptir. Modelliğe on dört yaşında iken başlamıştır.

* Pamuk, henüz on üç yaşında iken, 2004 yılında bir “Bos Bros. Film & TV Productions” ve “Interkerkelijke Omroep Nederland (IKON)” ortak yapımı olan, yönetmenliğini Tamara Miranda'nın yaptığı ve Hollanda'da yayınlanan Dat zit wel snor adlı kısa filmde başrolde Hayal adlı karakteri canlandırmıştır.

* Sadri Alışık Kültür Merkezi'nde “Temel Oyunculuk” dersleri almıştır. Türkiye deki oyunculuk kariyeri ise ilk olarak bir gsm reklamında oynamasıyla başlamış.Daha sonra 3. sezonunda olan Yer Gök Aşk adlı diziye diğer başrollerin diziden ayrılması üzerine başrol olarak geçmiştir. Aynı yıl G.D.O. KaraKedi adlı ilk sinema filminde yer almıştır.

YENİ HAYAT DİZİSİ 1. FRAGMAN



YENİ HAYAT DİZİSİ 2. FRAGMAN



YENİ HAYAT DİZİSİ 3. FRAGMAN