Yeni Hayat ilk bölümde neler yaşandı? Yeni Hayat 2. bölüm fragmanı geldi mi?

Yeni Hayat dizisi bu akşam izleyiciyle buluştu. İlk bölümle ekranlara gelen Yeni Hayat dizisinde; Özel Kuvvetler’den ayrılan Yüzbaşı Adem, karısı Nevin ve küçük kızları Ece’yle beraber mutlu bir hayat sürüyor. Yakın arkadaşı Bekir’in bulduğu iş ile aileye yeni bir hayatın kapıları aralanıyor. İşte Yeni Hayat 2. bölüm fragmanı ve ilk bölüm izleme linki...

Yönetmenliğini Başak Soysal ve Cem Özüduru’nun üstlendiği, başrollerinde ise Serkan Çayoğlu, Melisa Aslı Pamuk, Tayanç Ayaydın ve Nilperi Şahinkaya gibi isimlerin yer aldığı Yeni Hayat Kanal D ekranlarında yayın hayatına başladı. İşte Yeni Hayat’ın 1. bölümünde yaşananlar ve 2. bölüm fragmanı…

YENİ HAYAT 2. BÖLÜM FRAGMANI GELDİ Mİ?

Yeni Hayat dizisinin 2. yeni bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı. Dizinin yeni bölüm fragmanı geldiği anda sayfamızda ve aşağıdaki bağlantıda yer alacak.

YENİ HAYAT YENİ BÖLÜM FRAGMANI

YENİ HAYAT İLK BÖLÜM İZLE

İLK BÖLÜMDE NELER OLDU?

Özel Kuvvetler'den ayrılmış Yüzbaşı Adem, karısı Nevin ve küçük kızları Ece'yle beraber mutlu bir hayat sürmektedir. Tek problem Adem'in uzun süredir işsiz olmasıdır. Yakın arkadaşı Bekir'in bulduğu iş ile aileye yeni bir hayatın kapıları aralanır. Adem’in tek yapması gereken, zengin ve saygın bir iş adamı olan Timur’un genç karısı Yasemin’i korumaktır. Adem için katıldığı onca tehlikeli operasyondan sonra bu iş neredeyse çocuk oyuncağı gibidir.

Nevin ise, nihayet rahata erecekleri için mutludur. Adem’in iş teklifini kabul etmesiyle, o ve ailesi, yabancısı oldukları, bambaşka bir dünyanın içine adım atarlar. Ancak, Timur'un karanlık dünyası ve Yasemin'in sakladığı sırlarla dolu bu dünyada hiçbir şey göründüğü gibi değildir. Adem bir yanda ailesi, diğer yanda korumakla yükümlü olduğu bu farklı kadın arasında hayatının en büyük sınavıyla karşı karşıya kalacaktır.

HİKAYE



Özel Kuvvetlerden ayrılmış Yüzbaşı Adem'in karşısına çıkan bir iş fırsatıyla başlar her şey. Adem'in, karısı Nevin ve küçük kızları Ece'yle beraber oluşturduğu mutlu çekirdek aileye yeni bir hayatın kapıları aralanmıştır. Adem’in tek yapması gereken, zengin ve güçlü bir iş adamı olan Timur’un genç karısı Yasemin’i korumaktır. Eski bir bordo bereli olan Adem için katıldığı onca tehlikeli operasyondan sonra bu iş neredeyse çocuk oyuncağı gibidir. Nevin ise nihayet rahata erecekleri için mutludur. Adem’in iş teklifini kabul etmesiyle, o ve ailesi, yabancısı oldukları, bambaşka bir dünyanın içine adım atarlar.

Bambaşka dünyaların insanları olan ve taban tabana zıt amaçları çatışan Adem ve Yasemin, başlangıçta nefretle yaklaşırlar birbirlerine. Bu nefretin büyük, tutkulu bir aşka dönüşmesi ise asıl kötü sürpriz olur ikisi için. İmkânsız bir aşktır bu. Bir araya gelmeleri demek, bir yanda bir yuvayı yıkmak, diğer yanda zalim ve güçlü bir adamın tüm öfkesini üzerlerine çekmek demektir. Ama aşk imkansızlıklarla beslenen bir duygudur. Adem ve Yasemin, tüm uğraşlarına rağmen aşka yenik düşmekten kurtulamazlar. Adem’in karısı Nevin ise, kocasını kaybetmemek, ailesini korumak için ne kadar ileri gidebileceğini keşfetmek zorunda kalır. Adem ile Yasemin'in sınavı aşkken, Nevin ile Timur'un sınavı ihanet olur.

Hayat sınavlarla doludur; karakterlerimiz de bu hikâye boyunca birbirlerinden sakladıkları sırlarla, yalanlarla, ihanetle, aşkla ve nefretle sınanacaklar hem kendilerinin hem de en yakınlarının aslında sandıkları kişi olmadığını anlayacak, gerçekte kim olduklarını, hayattan ne istediklerini sorgulayacak, değişecek ve sonunda acı yollarla da olsa, birbirlerini de kendilerini de daha iyi tanıyacaklar, gerçek benliklerini bulacaklardır.

OYUNCU KADROSU

Serkan Çayoğlu (Adem Şahin), Melisa Aslı Pamuk (Yasemin Karatan), Tayanç Ayaydın (Timur Karatan), Nilperi Şahinkaya (Nevin Şahin), İpek Filiz Yazıcı (Gökçe Karatan), Nisa Sofya Aksongur (Ece Şahin), Devrim Nas (Özgür Haseki), Aziz Caner İnan (Bekir Tosun), Nebil Sayın (Kunduzi), Ayşe Tunaboylu (Nesibe Toprak), Begüm Akkaya (Fatma Karagöz), Furkan Kalabalık (Fatih Yılmaz), Övül Özbay (Berna Soydan Haseki), Seher Terzi (Melahat)