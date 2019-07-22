Müzisyen Volkan Oran, haziran sonunda dijital müzik platformlarında yayınlanan “Delinin Biriyim” isimli teklisiyle büyük beğeni topladı. Sözü ve hareketli müziği kadar, klibiyle de kendinden söz ettiren şarkı, Youtube'da 1 milyonun üzerinde izlenme oranı elde etti.

TARKAN’IN HAYRANLARI KLİBİ ELEŞTİRDİ

Oran'ın, klipte kullanılan sahnelerde Tarkan'ın dansını birebir taklit ettiği yorumlarını yapan Megastar'ın hayranları, klibi eleştiri yağmuruna tuttu.

“YENİ JENERASYONUN TARKAN’I BENİM”

Gelen eleştirilerin ardından, söz konusu benzetmeyle ilgili açıklamalarda bulunan Oran, tepkilere böyle yanıt verdi:

“Yeni jenerasyonun Tarkan'ı benim. 20 yıldır herkesi Tarkan'la kıyaslayıp, harcadılar. Ben kimseye benzemem ve kendimi harcatmam. Destek olmuyorlar, bari köstek olmasınlar. Ortada bir emek var, biraz saygı duysunlar. Ne yani, sadece Tarkan mı tarlada klip çekebilir, bir tek o mu kıvrak hareketler yapabilir… Tarkan'la kıyaslanmaktan son derece rahatsızım ve bu durumun başarımı gölgelemesine izin vermeyeceğim”