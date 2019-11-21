Yayınlandığı dönem milyonları ekran karşısına kilitleyen Game Of Thrones dizisinin oyuncusu Emilia Clarke, hayat verdiği Khaleesi karakteri ile hatırı sayılır bir hayran kitlesi kazandı. Dizide yer alan cesur sevişme sahneleriyle ilgili yaptığı açıklamalarla gündeme gelen Clarke kendisinden bir şekilde söz ettirmeye devam ederken Adriana Lima’dan dikkat çeken bir paylaşım geldi. Yazar Metin Hara ile yaşadığı aşkla ülkemizde de uzun bir süre magazin sayfalarında kendisine yer bulan Lima, Instagram hesabının hikaye bölümünden paylaştığı fotoğrafın üzerine Khaleesi yazdı. Sapsarı saçları ve renkli gözleriyle gerçekten de Emilia’nın hayat verdiği Khaleesi karakterine benzeyen Adrina hakkında ‘Yeni Khaleesi Adriana Lima oldu’ şeklinde yorumlar yapıldı.