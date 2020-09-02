Yeni komşuları Harry ve Meghan’dan şikayetçi! Canlarından bezdiler

ABD'de satın aldıkları yeni evlerine yerleşen Prens Harry ve Meghan Markle, komşularının huzurunu kaçırdı. İkiliyi görüntüleyebilmek için yarışan muhabirler bölge sakinlerini kızdırdı.

Kraliyet ailesindeki görevlerini bırakarak ABD’de yaşama kararı alan Prens Harry ve eşi Meghan Markle bir türlü huzur bulabilmiş değil.

California’nın Santa Barbara bölgesinden 14.6 milyon dolara bir ev satın alan çiftin bu hamlesinin yankıları sürüyor.

Harry ve Meghan’ın ev için Prens Charles’tan maddi destek alması İngiliz kamuoyu tarafından eleştirilirken, bir darbe de yeni komşularından geldi.

Çiftin yeni evlerine taşınması paparazilerin de bölgeye akın etmesine yol açtı. Görüntü alabilmek için evlerin etrafını abluka altına alan fotoğrafçılar ve helikopterler komşuların canına tak etti.

Bölge sakinlerinin Harry ve Meghan’a durumu bildirerek buna bir çözüm bulunmasını isteyeceği belirtiliyor.