Yeni yaşını oğluyla kutlayan Ece Erken’den duygusal paylaşım

Avukat eşi Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nu silahlı saldırı sonucu kaybeden sunucu Ece Erken, yeni yaşını oğlu Eymen ile kutladı. Sosyal medya hesabından o anları paylaşan Erken, "Nefesim el verdiğince oğlum için kanadımı çırpmaya devam edeceğim" dedi.

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Sunucu Ece Erken’in avukat eşi Şafak Mahmutyazıcıoğlu, 27 Ocak gecesi İstanbul Bakırköy’de bir balık restoranında uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetmişti. Ece Erken yaşadığı zor günleri yavaş yavaş geride bırakmaya başladı.

“NEFESİM EL VERDİKÇE OĞLUM İÇİN KANADIMI ÇIRPACAĞIM”

Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımların çoğunda oğlu Eymen için güçlü olacağını dile getiren sunucu, 44’üncü yaşını da oğluyla kutladı. Evinde oğluyla pasta kesen Ece Erken, Instagram hesabından duygusal bir paylaşım yaptı.

Oğluyla pasta üflediği fotoğrafları paylaşan Erken, şunları yazdı:

“Bu gece doğum günüm… En güzel ve en özel kutlama hayatımın aşkıyla ve 20 küsur yıldır yaptığım gibi. Sizlerle paylaşmak istedim. Hayatta her şey bizim için ve her an her şeyi hepimiz yaşayabiliriz ama ne olursa olsun insanın kanadı gayretiymiş. Mümkün olduğunca, nefesim el verdiğince oğlum için kanadımı çırpmaya devam edeceğim ve Allah’ın izniyle evladımı en güzel şekilde yetiştireceğim. Bu gece ve her gece en büyük duam hayırlı bir evlat. Bu vesileyle bugün doğan herkesin doğum gününü kutlarım.”