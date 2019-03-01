Yenikapı 12 rekonstrüksiyonu Rahmi M. Koç Müzesi’nde demirledi

Rahmi M. Koç Müzesi, koleksiyonuna yeni bir obje daha ekledi. İstanbul Arkeoloji Müzeleri Başkanlığı tarafından gerçekleştirilen Yenikapı Batıkları Kazısı ve Konservasyon Projesi kapsamında Theodosius Limanı'nda yükü ile birlikte keşfedilen Yenikapı 12, RMK Marine tersanesindeki rekonstrüksiyon çalışmaları sonucu müzede yerini aldı.

İstanbul Üniversitesi adına Yenikapı Batıkları Kazısı ve Konservasyon Projesi kapsamında Yenikapı Batıkları Kazısı ve Konservasyon Projesi'nin başkanlığını yürüten Prof. Dr. Ufuk Kocabaş ve Dr. Işıl Özsait Kocabaş başkanlığındaki ekip tarafından ortaya çıkarılan Yenikapı 12, içinde bulunan bir sikkeye göre MS 9. yüzyıla tarihlenen ve kıyı denizciliği yapan küçük bir ticaret teknesidir. İmparator I. Thedososius döneminde (MS 379-395) Konstantinopolis'in Marmara kıyısına şimdinin antik Lykos (Bayrampaşa) nehrinin kumla doldurduğu ve günümüz kıyı çizgisinden 300 metre kadar içeride kalan bu eski doğal koyda kurulan Theodosisus Limanı, kentin en büyük ticari limanıdır. Arkeolojik çalışmalar sonucu ortaya çıkarılan Yenikapı 12, 37 batıktan taşıdığı yük, amforalar, mürettebatın kişisel eşyaları ile ön plana çıkıyor.

BEŞ FARKLI AĞAÇ KULLANILMIŞ

7 metre uzunluk ve 2.3 metre genişlikteki karinaya sahip olan Yenikapı 12, döneminin karakteristiği olan iki omuzluk dümenle kontrol ediliyor. Yenikapı 12 inşasında, yapılan analizler sonucu ağırlıklı olarak beş farklı ağaç cinsi kullanılmış. Farklı özellikteki ağaçlar tekne elemanlarının kullanım yerlerine uygun dayanımı sağlayacak şekilde seçilmiş. Dış kaplamalar kestane; postalar ve yelken yatağı dişbudak; ahşap çivilerde kırmızı meşe; döşeklerde meşe ve ceviz, omurga ve kavelalar gürgen; çapa tahtası ve iç kaplamalar meşe ağaçlarından işlenmiş.



Batık içinde bulunan kiraz ve şeftali meyvelerinin çekirdekleri, kentin kuruluşunun yıldönümü olan ‘Mayıs Festivali'ne yiyecek içecek getirdiğini işaret ediyor. Aynı zamanda bu aylar Marmara Denizi'nde patlak veren ani lodos fırtınaların mevsimi olduğundan teknenin rıhtımdan ayrıldıktan hemen sonra ya da mendireklerden çıkmadan liman içinde biraz ilerlediğinde güneyden gelen böyle bir fırtına sebebiyle battığı ve kalkan kumun geri çökelmesi sırasında batan teknenin üstünün örtüldüğü düşünülüyor.

Yenikapı 12 Rekonstrüksiyonu, Avrupa Birliği'nin sağladığı finansal destekle “Karadeniz Havzasında Sınır Ötesi İşbirliği Programı 2007-2013” kapsamında uygulanan “LIMEN: Ege'den Karadeniz'e Kültürel Limanlar” başlıklı proje etkinlikleri kapsamında gerçekleştirildi.