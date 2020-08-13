Yenilmezler filmi kaç yılında vizyona girmiştir? Yenilmezler konusu ve oyuncuları…

Birbirinden ünlü oyuncuları kadrosunda barından ve Marvel’in seri filmlerinden ilki olan Yenilmezler, bu akşam ekranlarda olacak. İlki 1963’te yayınlanan ve o günden sonra çizgi roman fanatiklerinin mabedi haline gelen Marvel’ın en sevilen serilerinden olan “The Avengers”ın sinema uyarlaması olan yapıma dair tüm bilgiler haberimizde…

Joss Whedon'un yönetmenliğini yaptığı ve ilk kez 2012 yılında vizyona giren Yenilmezler serisinin ilk filmi bu akşam ATV ekranlarında olacak. Birbirinden ünlü yıldızların olduğu filmde süper kahramanlar dünyayı kurtarmaya çalışacak.

YENİLMEZLER KONUSU

SHIELD adıyla tanınan uluslararası barış örgütünün başındaki isim Nick Fury, tüm dünyanın güvenliğine karşı büyük bir tehdit oluşturan düşmanla karşı karşıya kalır. Fury, dünyayı yaklaşan bu felaketten kurtarmak için en cesur ve en ‘süper’ kahramanlardan oluşan bir ekip kurmak zorundadır…

YENİLMEZLER FİLMİNİN OYUNCULARI

İlki 1963'te yayınlanan ve o günden sonra çizgi roman fanatiklerinin mabedi haline gelen Marvel'ın en sevilen serilerinden olan “The Avengers”ın sinema uyarlaması olan yapımda baş rolleri de efsanevi bir kadro paylaşıyor: Robert Downey Jr., Chris Evans, Mark Ruffalo, Chris Hemsworth, Scarlett Johansson, Jeremy Renner, Tom Hiddleston, Stellan Skarsgard ve Samuel L. Jackson'ın yer aldığı süper kahramanlar filmi Yenilmezler’in senarist ve yönetmen koltuğunda ise Joss Whedon oturuyor.