Yenilmezler konusu nedir? Yenilmezler filminde kimler oynuyor?

Son dönemde serinin son filmi ile vizyonda yer alan Yenilmezler'in ilk filmi bu akşam televizyonda seyirci karşısına çıkıyor. Yenilmezler filminde kimler oynuyor sorusu birçok sinema izleyicisi tarafından merak edilirken, Yenilmezler fillminin konusu da ilgi çeken konular arasında.

Yenilmezler filminde kimler oynuyor ve konusu ne gibi sorular film televizyonda yayınlandığı dönemlerde daha fazla ilgi görüyor. Yenilmezler filmin konusu ve oyuncuları haberimizde yer alıyor. Yenilmezler konusu ve oyuncuları…

YENİLMEZLER FİLMİ KONUSU

SHIELD adıyla tanınan uluslararası barış örgütünün başındaki isim Nick Fury, tüm dünyanın güvenliğine karşı büyük bir tehdit oluşturan düşmanla karşı karşıya kalır. Fury, dünyayı yaklaşan bu felaketten kurtarmak için en cesur ve en ‘süper' kahramanlardan oluşan bir ekip kurmak zorundadır…

İlki 1963’te yayınlanan ve o günden sonra çizgi roman fanatiklerinin mabedi haline gelen Marvel’ın en sevilen serilerinden olan “The Avengers”ın sinema uyarlaması olan yapımda baş rolleri de efsanevi bir kadro paylaşıyor: Robert Downey Jr., Chris Evans, Mark Ruffalo, Chris Hemsworth, Scarlett Johansson, Jeremy Renner, Tom Hiddleston, Stellan Skarsgard ve Samuel L. Jackson’ın yer aldığı süper kahramanlar filmi Yenilmezler'in senarist ve yönetmen koltuğunda ise Joss Whedon oturuyor.

Oyuncular

Robert Downey Jr. Rolü : Tony Stark / Iron Man

Chris Evans Rolü : Steve Rogers / Captain America

Mark Ruffalo Rolü : Bruce Banner / Hulk

Chris Hemsworth Rolü : Thor