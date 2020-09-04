Yenilmezler Sonsuzluk Savaşı konusu ve oyuncu kadrosu

Avengers: Sonsuzluk Savaşı, dünyanın gördüğü en büyük tehdite karşı güçlerini birleştirmek zorunda olan kahramanların verdikleri mücadeleyi konu ediyor. Kadrosunda güçlü isimleri bulunduran film, fantastik öğelerle dolu senaryosuyla da dikkat çekiyor.
YENİLMEZLER SONSUZLUK SAVAŞI KONUSU
Kaptan Amerika ve Iron Man’in arasında yaşanan olayların ardından bölünen kahramanlarımız, birbirlerinden uzaklara savrulurlar. Hepsi kendi yandaşlarıyla dünyayı korumaya çalışmaktadır. Ancak dünyanın kaderi bir kez daha tehlikeye girer. Sınırsız bir güç kaynağı olan sonsuzluk taşlarının peşine düşen Thanos, dünyanın gördüğü en büyük tehdittir. İnsanlığın kaderi bir kez daha, insanlık için savaşmaya ant içmiş kahramanlarımız elindedir. Hiçbir süper kahramanın tek başına yenemeyeceği büyüklükteki bu tehdit için ekipler birleşmeli ve tehdide tüm güçleriyle karşı koymalıdır…
YENİLMEZLER SONSUZLUK SAVAŞI OYUNCULARI
Robert Downey Jr.
Rolü : Tony Stark / Iron Man
Chris Hemsworth
Rolü : Thor
Mark Ruffalo
Rolü : Bruce Banner / Hulk
Chris Evans
Rolü : Steve Rogers / Captain America