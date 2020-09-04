Yenilmezler Sonsuzluk Savaşı konusu ve oyuncu kadrosu

Marvel evreninin en önemli serilerinden olan Yenilmezler (Avengers) her filmiyle kitlesinin dikkatini çekiyor. Yenilmezler: Sonsuzluk Savaşı serinin 2018 yılında vizyona giren ve büyük ilgi gören bir yapımı. İşte filmin konusu ve oyuncu kadrosu...

Avengers: Sonsuzluk Savaşı, dünyanın gördüğü en büyük tehdite karşı güçlerini birleştirmek zorunda olan kahramanların verdikleri mücadeleyi konu ediyor. Kadrosunda güçlü isimleri bulunduran film, fantastik öğelerle dolu senaryosuyla da dikkat çekiyor.

YENİLMEZLER SONSUZLUK SAVAŞI KONUSU

Kaptan Amerika ve Iron Man’in arasında yaşanan olayların ardından bölünen kahramanlarımız, birbirlerinden uzaklara savrulurlar. Hepsi kendi yandaşlarıyla dünyayı korumaya çalışmaktadır. Ancak dünyanın kaderi bir kez daha tehlikeye girer. Sınırsız bir güç kaynağı olan sonsuzluk taşlarının peşine düşen Thanos, dünyanın gördüğü en büyük tehdittir. İnsanlığın kaderi bir kez daha, insanlık için savaşmaya ant içmiş kahramanlarımız elindedir. Hiçbir süper kahramanın tek başına yenemeyeceği büyüklükteki bu tehdit için ekipler birleşmeli ve tehdide tüm güçleriyle karşı koymalıdır…

YENİLMEZLER SONSUZLUK SAVAŞI OYUNCULARI

Robert Downey Jr.

Rolü : Tony Stark / Iron Man

Chris Hemsworth

Rolü : Thor

Mark Ruffalo

Rolü : Bruce Banner / Hulk

Chris Evans

Rolü : Steve Rogers / Captain America